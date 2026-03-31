Aviso del Ministerio: así puedes pedir las Becas MEC 2026-2027 antes de que acabe el plazo

¿Estabas esperando la publicación de la nueva convocatoria de las becas MEC 2026/27 para comenzar a planificar tu futuro? El Ministerio de Educación ha anunciado la convocatoria de las Becas MEC para el curso 2026-2027, una ayuda clave para estudiantes de toda España.

Todo lo que necesitas saber sobre las becas MEC 2026/27

El plazo de solicitud estará abierto desde el 7 de abril hasta el 18 de mayo a las 15.00 horas, por lo que es importantísimo no dejar el trámite para el último momento.

Son unas becas dirigidas a alumnos de Bachillerato, Formación Profesional (FP), universidad, enseñanzas artísticas, idiomas y otros estudios oficiales.

Las cuantías dependen de la situación de cada estudiante. La ayuda ligada a la renta alcanza los 1.700 euros, mientras que la de residencia puede llegar a 2.700 euros.

Además, también existe una beca básica de 300 euros, que aumenta a 350 euros en determinados casos como el grado básico, por lo que hay diferentes opciones adaptadas a cada estudiante.

Requisitos para pedir las becas MEC 2023/24 / Sport

Entre las novedades de esta convocatoria, destaca que los estudiantes con matrícula parcial podrán acceder a parte de las ayudas económicas. Además, se introducen mejoras para alumnos con discapacidad y para quienes deban desplazarse, como en Ceuta y Melilla. Cambios que vienen a ampliar el número de estudiantes que perciben estas ayudas o becas MEC.

Si seguimos hablando de novedades, también tenemos que mencionar la Beca Medrano, con hasta 900 euros mensuales para fomentar la movilidad académica.

El proceso de solicitud es completamente online a través de la sede electrónica del Ministerio, sin necesidad de presentar documentación en papel.

Por ello, todos los expertos recomiendan revisar bien los requisitos y completar la solicitud cuanto antes para evitar errores, o peor aún, quedarse fuerza de plazo.