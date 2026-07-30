Aviso de Hacienda: si alquilas tu vivienda con el precio limitado, podrías perder la bonificación del 70% si no haces este trámite

La última campaña de la Renta ha dejado una conclusión clara en Gipuzkoa: cada vez son más los propietarios que se benefician de las ventajas fiscales por alquilar sus viviendas a precios limitados. Sin embargo, la Hacienda foral ha querido lanzar un aviso importante para quienes quieran acogerse a esta bonificación en futuras declaraciones.

El incentivo del 70% no siempre se aplica de manera automática, y en muchos casos, es el propio contribuyente quien debe solicitarlo y demostrar que cumple todos los requisitos.

La aclaración llega después de conocerse que más de 25.000 propietarios disfrutaron de esta deducción durante la última campaña del IRPF. Pese al elevado número de beneficiarios, la Administración recuerda que el derecho a esta ventaja fiscal no exime al arrendador de hacer los trámites necesarios cuando la información no consta antes en sus bases de datos.

La diferencia es importante. Cuando la vivienda forma parte de programas públicos como Bizigune, Hacienda ya dispone de la información gracias al intercambio de datos entre administraciones. En estas situaciones, la bonificación suele aparecer incorporada automáticamente en la propuesta de declaración que recibe el contribuyente.

Archivo - Piso, pisos, vivienda, viviendas, casa, casas, alquiler, compra, hipoteca, hipotecas, euribor, construcción, grúa, grúas / EUROPA PRESS - Archivo

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de viviendas. Si la Administración no dispone previamente de la documentación necesaria, corresponde al propietario indicar en su declaración que cumple las condiciones para aplicar la bonificación del 70% en vez de la deducción ordinaria del 30%.

Además, Hacienda recuerda que el contribuyente es el responsable de la veracidad de todos los datos incluidos en su declaración. Por ello, si la bonificación no aparece automáticamente, será necesario aportar la documentación que justifique el derecho a aplicarla.

¿Qué documentos debes presentar para acreditar tu situación?

Uno de los documentos clave es el certificado del Índice de Precios de Referencia elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un informe que acredita que el alquiler se encuentra dentro de los límites establecidos y que se descarga desde la plataforma habilitada por el Ministerio.

Si has presentado la declaración sin aplicar correctamente esta deducción, la Hacienda foral recuerda que existe la posibilidad de presentar una declaración complementaria para subsanar el error y solicitar el beneficio fiscal que te corrresponde.

Los números hablan por sí solos: durante la última campaña, más de 25.000 propietaros se beneficiarion de la deducción del 70%, acumulando un ahorro de casi 18 millones de euros.