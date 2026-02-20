Aviso a los contribuyentes catalanes con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la declaración

Nuevo aviso de los técnicos de Hacienda. El sindicato Gestha estima que 2.976.220 contribuyentes deberían presentar la declaración para beneficiarse de la deducción en el IRPF, adaptada al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se eleva a 1.221 euros mensuales en 14 pagas.

Gestha detalla que la deducción eximirá de tributar a quienes ganen hasta 17.094 euros, reduciéndose progresivamente hasta los 20.000 euros. Esta medida se suma a la que ya afecta a aquellos con ingresos a partir de 15.876 euros.

Las comunidades con mayor porcentaje de trabajadores que ganan entre 15.876 y 20.000 euros son Canarias, Murcia y Extremadura.

En cambio, Catalunya, Madrid y Aragón tienen el menor porcentaje de asalariados en este rango salarial.

Por ello, se ha recordado que la obligación de declarar sigue aplicándose a quienes ganen más de 15.876 euros por más de un empleo, salvo que la suma de los ingresos del segundo y otros empleadores no supere los 1.500 euros anuales, o los 22.000 euros con un único salario.

Estos límites no se aplican si existen otras rentas, como ingresos por alquileres o actividades económicas, o si hay otras circunstancias.

Por lo tanto, los técnicos aconsejan presentar la declaración a todos los trabajadores con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros brutos.

Además, aquellos que ganen entre 20.000 y 22.000 euros, y no se beneficien de la deducción, deberían presentar la declaración si tienen derecho a otras deducciones que les permitan recuperar parte de las retenciones, ajustándose a la cuota resultante de la autoliquidación.