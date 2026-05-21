ECONOMÍA
Una asesora financiera y experta en economía avisa: "Tener todos los ahorros en una cuenta corriente es un grave error"
Es recomendable tener varias cuentas para depositar nuestros ahorros
Cuando tenemos ahorros, creemos que lo mejor es guardarlos todos en la misma cuenta bancaria. Sin embargo, según varios expertos, estamos cometiendo un grave error que puede salirnos muy caro si surge un imprevisto.
Una asesora financiera y experta en economía, Elizabeth Wakefield, avisa de uno de los errores más habituales que cometen muchas personas al gestionar su dinero: mantener todos los ahorros en una única cuenta corriente.
Según explica la especialista en finanzas personales, inversiones e hipotecas, esta práctica puede acabar dificultando el control económico y perjudicando la estabilidad financiera a medio y largo plazo.
Durante su participación en el podcast Tiene sentido, Wakefield comparó esta situación con guardar objetos sin orden dentro de una casa: "es como tener los calcetines mezclados con los tenedores y las herramientas", destacando la importancia de separar cada objetivo financiero en espacios diferentes.
Las 3 cuentas bancarias que deberías tener (como mínimo)
La experta recomienda contar, al menos, con varias cuentas diferenciadas. La primera debe utilizarse para recibir ingresos y afrontar los gastos habituales del mes, como recibos, compras o pagos domiciliados.
Después, aconseja abrir una segunda cuenta destinada exclusivamente al colchón de emergencia, preferiblemente remunerada, para cubrir imprevistos o urgencias sin que afecte al presupuesto diario.
Y tercero, Wakefield apuesta por crear otra cuenta específica para los gastos futuros previstos, como vacaciones, seguros o grandes compras. E
El objetivo es repartir esos desembolsos en pequeñas cantidades mensuales mediante transferencias automáticas. De esta forma, el ahorro se convierte en una especie de "hucha digital" que evita tensiones económicas cuando llega el momento de pagar.
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