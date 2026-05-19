Arcadio Barrera, jubilado, denuncia los recortes injustos en su pensión: "No somos una moneda de cambio"

Arcadio Barrera, jubilado y miembro de ASJUBI40, ha vuelto a alzar la voz en un nuevo vídeo difundido por la asociación para denunciar lo que considera un recorte injusto en su pensión. Con más de 44 años cotizados, sostiene que el sistema sigue penalizando de forma desproporcionada a quienes han trabajado durante décadas y reclama una respuesta urgente por parte del Gobierno.

Una protesta que se repite

Barrera no plantea su queja como un caso aislado, sino como el reflejo de una situación que comparten cientos de miles de pensionistas con largas carreras de cotización. En su mensaje insiste en que no deberían tratarse como una moneda de cambio dentro del debate político, porque lo que está en juego es el reconocimiento real al esfuerzo de toda una vida laboral.

El nuevo vídeo retoma una reivindicación que ASJUBI40 viene impulsando desde hace tiempo: eliminar los coeficientes reductores que, según la asociación, castigan a quienes se jubilan antes de la edad ordinaria pese a haber cotizado durante más de cuatro décadas.

El problema, denuncian, no es solo la cuantía inicial de la pensión, sino el recorte que arrastran de por vida. El jubilado explica que el sistema aplica penalizaciones a personas que, aun habiendo superado ampliamente el periodo mínimo de cotización, ven cómo su prestación se reduce de forma notable si acceden antes a la jubilación.

Su reclamación es clara: quien ha cotizado 44 años o más no debería quedar sometido al mismo castigo que otro trabajador con una trayectoria mucho más corta. Según los datos que acompañan esta denuncia, el colectivo afectado supera las 900.000 personas en España.

Barrera recuerda que el problema no es nuevo y que la propia Administración ya ha reconocido que se trata de una asignatura pendiente. Por eso reclama que la solución llegue cuanto antes y, si es posible, por la vía del decreto para evitar más demoras parlamentarias.

Un debate de fondo

El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión más amplia: cómo debe medirse la justicia en el sistema público de pensiones. Barrera defiende que la contributividad no puede traducirse en recortes permanentes para quienes más han aportado.

Este debate conecta también con los principios generales del sistema español, basado en el reparto y en la relación entre cotizaciones y prestaciones. Pero precisamente por eso, los jubilados afectados insisten en que no tiene sentido aplicar reducciones idénticas a perfiles tan distintos, cuando el tiempo cotizado es muy superior al mínimo exigido.