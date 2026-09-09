Apple revoluciona su catálogo con el iPhone Duo plegable, los nuevos Apple Watch y los AirPods 5

Apple ha celebrado su tradicional keynote de septiembre con una gran cantidad de novedades. Además de presentar los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, la compañía ha sorprendido con el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, que supone uno de los mayores cambios de diseño en la historia del iPhone.

iPhone Duo, el gran protagonista

El nuevo iPhone Duo cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y una interior de 7,6 pulgadas al desplegarse. El dispositivo incorpora el potente chip A20 Pro, Touch ID y compatibilidad con Apple Pencil.

Iphone DUO / APPLE

Apple también ha puesto especial atención en la resistencia del plegable, con un marco de titanio reforzado, protección Ceramic Shield y certificación IP68 frente al agua y el polvo. Estará disponible en los acabados Star White y Night Sky.

El iPhone Duo llegará a las tiendas el 23 de octubre, con un precio inicial de 1.999 dólares.

iPhone 18 Pro y Pro Max

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max incorporan el procesador A20 Pro de 2 nanómetros y una nueva cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable.

IPhone 18 Pro / APPLE

También reducen el tamaño de la Dynamic Island y mejoran la autonomía, con hasta 36 horas de reproducción de vídeo en el Pro y 45 horas en el Pro Max.

En España, el iPhone 18 Pro parte de 1.469 euros, mientras que el Pro Max comienza en 1.619 euros.

Apple Watch Series 12 y Ultra 4

Apple también ha renovado sus relojes inteligentes con los Apple Watch Series 12 y Ultra 4. Ambos estrenan el procesador S11 y mejoran el rendimiento y la eficiencia energética.

Apple Watch Series 12 / APPLE

El Series 12 incorpora nuevas funciones de salud y sueño, como la aplicación Disposición, que analiza diferentes parámetros durante la noche para ofrecer un informe sobre el estado del usuario. También llega Health Age, una métrica que estima la edad física teniendo en cuenta factores como el sueño y la actividad diaria.

El Apple Watch Series 12 llegará el 18 de septiembre desde 449 euros, mientras que el Ultra 4 partirá de 899 euros.

AirPods 5 con más cancelación de ruido

Los nuevos AirPods 5 llegan en dos versiones y, por primera vez, ambas cuentan con cancelación activa de ruido. Apple asegura que esta función es un 50 % más potente que en los AirPods 4.

AirPods 5 / APPLE

También incorporan nuevos controles directamente en el auricular y ofrecen hasta cinco horas de autonomía con la cancelación de ruido activada.

Estarán disponibles desde el 18 de septiembre, con precios en España de 149 y 169 euros, dependiendo de la versión.

iOS 27 llegará el 14 de septiembre

Por último, Apple ha confirmado el lanzamiento de iOS 27 para el 14 de septiembre. La actualización incluye nuevas funciones de Siri AI, cambios en Liquid Glass, nuevos iconos y mejoras de interfaz.

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La keynote deja así una generación cargada de novedades, aunque el iPhone Duo ha sido, sin duda, el gran protagonista de la presentación.