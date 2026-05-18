ECONOMÍA
Confirmado: Se aplaza el pago con Bizum en tiendas y bares a partir del 18 de mayo y ya hay fecha para que la nueva medida entre en vigor
La nueva operativa iba a estar disponible este lunes 18 de mayo para todos los usuarios, pero será de forma gradual y se espera que en el mes de junio ya se pueda ejercer este nuevo derecho de pago
Pagar con Bizum en los comercios será una realidad. La ciudadanía podrá empezar a usar la plataforma verde a partir de este lunes 18 de mayo de 2026. Sin embargo, la disponibilidad de esta nueva función dependerá de cada banco, por lo que muchos usuarios y establecimientos todavía no podrán utilizarla desde el primer día. Algunos usuarios lo harán en el mes de junio. La implantación del sistema no será simultánea para todas las entidades financieras.
Cada banco decidirá cuándo habilita esta opción para sus clientes y negocios asociados, lo que provocará que el acceso al servicio llegue de forma escalonada en los próximos meses.
Los pagos presenciales podrán realizarse mediante dos vías distintas: a través de las aplicaciones móviles de determinados bancos o utilizando la cartera digital Bizum Pay. Cada entidad elegirá si ofrece una sola alternativa o ambas a sus usuarios.
Competencia en el sector
Hace semanas se adelantó que la plataforma española ampliaría sus servicios para permitir pagos en tiendas y restaurantes físicos, además de las compras online ya disponibles. El objetivo es competir con sistemas internacionales dominados por compañías como Visa y Mastercard.
Aunque inicialmente se esperaba que el servicio estuviera operativo para todos este 18 de mayo, la compañía ha explicado que la implementación será progresiva. La intención es garantizar que todas las entidades puedan adaptarse correctamente antes de una expansión total.
Implementación de forma gradual
Uno de los principales inconvenientes actuales está relacionado con la aplicación Bizum Pay, necesaria para algunos comercios. La herramienta todavía no aparece disponible en todas las tiendas de aplicaciones ni en todos los sistemas operativos, lo que retrasará el acceso para ciertos usuarios. Fuentes cercanas al proyecto señalaron que los bancos irán incorporando el sistema de manera gradual y que esperan que, antes de finalizar el año, la mayoría de clientes ya pueda pagar presencialmente usando la aplicación de su banco o la nueva cartera digital.
Mientras tanto, asociaciones de consumidores financieros han solicitado a las instituciones europeas la creación de un distintivo común que permita identificar los comercios donde se acepten aplicaciones de pago nacionales. También reclaman estándares tecnológicos europeos para reducir la dependencia de proveedores estadounidenses en los terminales de pago.
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