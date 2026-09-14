Antonio, jubilado español en Tailandia: "Pago 650 euros al mes, un precio elevado, para vivir en segunda línea de playa con gimnasio, sauna y seguridad privada"

La jubilación supone para muchas personas el comienzo de una nueva etapa en la que buscan disfrutar de más tranquilidad y aprovechar al máximo su tiempo libre. En los últimos años, algunos pensionistas españoles han decidido dar un paso más y trasladarse a otros países, donde el coste de vida les permite sacar un mayor partido a sus ingresos y vivir con más comodidad.

En una entrevista en vídeo con el creador de contenido Sergio Castillo, Antonio, un jubilado malagueño que actualmente vive en Pattaya (Tailandia), explica que la ciudad le recuerda a su lugar de origen por su ambiente turístico y costero, algo que precisamente valora de su nueva vida: "Me siento un poco como en casa porque Pattaya es una ciudad muy similar, una ciudad turística, playera, llena de hoteles, restaurantes, y en realidad es una de las cosas que me gusta de la ciudad".

El español cuenta con la pensión máxima después de haber trabajado como ingeniero, una cantidad que considera suficiente para llevar una vida cómoda en Tailandia, aunque reconoce que no le convierte en una persona rica: "Al ser ingeniero tengo la jubilación máxima, que aquí en Tailandia es un dinero importante. No es como para ser rico, pero sí para vivir bien".

Antonio en el gimnasio / YouTube

Antonio vive en un complejo que cuenta con un hotel y tres edificios de apartamentos, además de zonas comunes como la piscina, el gimnasio, la sauna y servicio de seguridad. Por su vivienda paga 25.000 bahts al mes, un precio que considera algo elevado para Tailandia, aunque entiende que la ubicación y las instalaciones justifican el coste: "Estamos hablando del centro de Pattaya, segunda línea de playa, las instalaciones que has visto, gimnasio, sauna, seguridad... Pues lo estoy pagando a gusto".

El jubilado explica que los precios son similares en otros condominios de la zona, mientras que existen alternativas más económicas si se opta por alejarse del centro.

El español asegura que en algunos complejos se pueden encontrar apartamentos de unos 30 metros cuadrados por entre 15.000 y 17.000 bahts, aunque si se busca estar en pleno centro de Pattaya el precio aumenta considerablemente: "Si quieres algo en el centro, es esto".

La diferencia de precios permite acceder a viviendas mucho más grandes por una cantidad similar, siempre que se esté dispuesto a alejarse de las zonas más céntricas. Antonio explica que por unos 25.000 bahts también es posible alquilar un chalet de tres dormitorios con jardín y reconoce que incluso se han planteado esta opción para el futuro: "A lo mejor si ella se viene aquí a vivir, nos buscamos un chalet cerca del instituto donde ella vaya y estamos hablando de una casa grande, de dos plantas, tres dormitorios, jardín... Y vale igual".

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Por ahora, Antonio considera que no necesita cambiar de vivienda, ya que la ubicación actual le permite tener todo lo que necesita a poca distancia y está satisfecho con las instalaciones del complejo. Aunque podría conseguir una casa más grande por un precio parecido, prefiere mantener la comodidad de estar cerca de todo: "Ahora mismo, de verdad, aquí nos viene muy bien donde estamos. Estamos al lado de todo".