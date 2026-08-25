Antón Díez, economista: "Tenemos una pirámide demográfica invertida en la que hay mucha gente jubilándose, accediendo al sistema de pensiones y hay poca gente cotizando"

La sostenibilidad del sistema público de pensiones es una de las mayores preocupaciones para expertos financieros y ciudadanos. En los últimos años, el envejecimiento de la población y el aumento del gasto las prestaciones económicas han aumentado la preocupación sobre este escenario.

Durante una entrevista en el pódcast 'El sentido de la birra', Antón Díez, experto en finanzas y director general de N26 en España y Portugal ha analizado cuál es la situación actual del sistema de pensiones.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

"Lo que se observa a día de hoy es que el sistema público de pensiones, pues está bastante tensionado, porque al final tenemos una pirámide demográfica invertida en la que hay mucha gente jubilándose, accediendo al sistema de pensiones y hay poca gente cotizando", explica el directivo.

Según el especialista, actualmente hay cerca de medio millón de personas que cumplen 67 años, una edad idónea para solicitar la pensión de jubilación. No obstante, Díez apunta que la cifra irá aumentando de manera progresiva hasta 2044, alcanzando las 750.000 personas anuales.

Unos jubilados descansan en los bancos de Barcelona. / El Periódico

"Esto ya te va a suponer un aumento de coste del 40% en términos generales", añade el experto financiero. Además, Díez sugiere en la entrevista que también habrá una actualización de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

A continuación, otro de los factores clave para el entrevistado es el aumento de la esperanza de vida. En este sentido, si los pensionistas viven más años la Seguridad Social deberá mantener más durante más tiempo el pago de la prestación económica. Por otra parte, las carreras laborales de los jubilados actuales no son igual que las pensiones del futuro.

Según Díez, las bases de cotización de estos trabajadores eleva la pensión media: "Te suma un 40% de coste adicional y es que los que están cumpliendo 67 años son una de las generaciones que ha trabajado con mayor productividad en España".

"Han trabajado muchos años y han trabajado con muy buenos sueldos. Entonces, como han cotizado correspondiente a su buen trabajo y a sus buenos sueldos, les corresponde pensiones medias más elevadas que las que se han estado dando hasta ahora", reflexiona el directivo de la entidad bancaria.

Finalmente, Antón Díez concluye que el contexto actual requiere una nueva estructura para financiar el sistema de pensiones: "Ahora ya esos números no salen porque al final tienes una base de cotizantes mucho más pequeña que la base de pensionistas. Se estaban utilizando otros mecanismos para seguir pagándolas y gran parte es transferencias del Estado a la Seguridad Social".