JUBILADOS
Ángel, jubilado (77 años): "Me quedaban 50 euros al mes tras pagar el alquiler y decidí hacerme autónomo"
El caso de Ángel es el de muchas personas que no pueden vivir con una pensión de 850 euros
La jubilación suele asociarse a una etapa de descanso después de toda una vida de trabajo. Sin embargo, para muchos pensionistas españoles la realidad es muy diferente. Es el caso de Ángel Martín, un jubilado de 77 años que se vio obligado a regresar al mercado laboral porque su pensión apenas le permita cubrir los gastos más básicos.
Tal y como explicó él mismo en una entrevista televisiva, percibía una pensión de 850 euros mensuales. El problema era que el alquiler de su vivienda ascendía a 800 euros, por lo que apenas le quedaban 50 euros para afrontar el resto de gastos del mes. Una situación que consideró insostenible.
Lejos de resignarse, tomó una decisión poco habitual. A los 73 años decidió formarse para manejar maquinaria pesada y comenzar una nueva etapa profesional.
Para ello adquirió una excavadora valorada en 50.000 euros, una inversión que financió mediante un préstamo bancario que todavía sigue pagando.
El cambio transformó completamente su situación económica. Aunque al darse de alta como autónomo su pensión se redujo en 350 euros, los ingresos obtenidos con su actividad compensaron con creces esa pérdida.
En estos momentos, ingresa entre 3.000 y 3.500 euros mensuales, una cantidad que le permite afrontar los gastos corrientes y amortizar la deuda contraída para comprar la máquina.
Pese a ello, Ángel insiste en que no trabaja por afición ni porque quiera prolongar su vida laboral. Su objetivo era poder mantener unas condiciones de vida dignas. De hecho, reconoce que prefiriría disfrutar de una jubilación tranquila si su prestación fuera suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Su relato pone de manifiesto una realidad cada vez más visible: el impacto que tiene el elevado coste de la vivienda sobre una gran mayoría de pensionistas, aquellos que cobran especialmente una pensión muy pequeña.
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