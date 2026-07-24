Andrés Millán, abogado: "Prestar dinero sin hacer este trámite puede hacer que Hacienda lo considere una donación"

Prestar dinero a un familiar o a un amigo es una práctica habitual cuando alguien necesita ayuda económica puntual. Sin embargo, lo que para muchas personas no deja de ser un acuerdo de confianza puede convertirse en un problema con Hacienda si no queda correctamente documentado.

El asesor fiscal y abogado Andrés Millán ha advertido de que la Agencia Tributaria puede interpretar determinados movimientos bancarios como una donación, con las consecuencias fiscales que ello conlleva.

Según explica el experto, el error más frecuente consiste en realizar una transferencia de dinero sin dejar constancia de que se trata de un préstamo. Desde el punto de vista de la Administración, un ingreso de cierta cuantía cuyo origen no pueda justificarse puede levantar sospechas y derivar en una comprobación tributaria.

Millán recuerda que, si Hacienda concluye que ese dinero no corresponde a un préstamo, sino a una donación, el receptor podría verse obligado a tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía varía en función de la comunidad autónoma y de las circunstancias personales. Además, si la Agencia Tributaria considera que existía obligación de declarar esa operación, también podrían imponerse recargos o sanciones.

¿Qué documento deberías firmar en estos casos?

Para evitar estas situaciones, mucho más habituales de lo que crees, el abogado aconseja formalizar siempre la operación con un 'contrato de préstamo', incluso cuando el dinero se presta entre familiares directos o amigos de confianza. Un documento que puede establecer un interés del 0%, pero que debe recoger aspectos básicos como el importe prestado, el plazo de devolución y las condiciones pactadas entre ambas partes.

También recomienda que el dinero se transfiera directamente desde la cuenta bancaria del prestamista a la del prestatario. Así, queda un rastro documental que ayuda a acreditar el origen de los fondos en caso de que la Administración pida explicaciones.

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¿Qué papel juega el modelo 600?

Además del contrato, el experto recuerda que la persona que recibe el préstamo puede comunicar la operación a la Administración autonómica mediante la presentación del modelo 600. Aunque los préstamos particulares están exentos de pagar este impuesto, presentar este documento sirve para dejar constancia de que la operación no es una donación.

Ahora bien, ten en cuenta que para hacer este trámite solo tienes 30 días hábiles desde que hayas firmado el préstamo. Que no se te escape el periodo.