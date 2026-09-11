Andrés Millán, abogado, avisa: si dejaste de trabajar para cuidar a tus hijos puedes sumar años de cotización

Interrumpir una carrera laboral para cuidar de los hijos puede tener consecuencias muchos años después, especialmente cuando llega el momento de solicitar la jubilación. Sin embargo, la Seguridad Social contempla determinados mecanismos para reconocer periodos de cotización relacionados con el cuidado de los hijos, una posibilidad que todavía resulta desconocida para muchos trabajadores.

El abogado Andrés Millán ha puesto el foco en este derecho y recuerda que quienes hayan visto interrumpida o reducida su actividad profesional después de tener hijos pueden tener derecho a que se les reconozcan determinados periodos de cotización. Una medida que puede resultar especialmente importante cuando esos días son necesarios para cumplir los requisitos de acceso a una pensión.

¿Quién puede beneficiarse?

El reconocimiento puede afectar tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa. Además, no es imprescindible haber solicitado una excedencia para cuidar de los hijos.

Según explica Millán, también pueden existir situaciones en las que se haya reducido la actividad profesional y que deban analizarse para determinar si existe derecho al reconocimiento de cotizaciones.

La medida tampoco está reservada exclusivamente a las mujeres. Los hombres pueden acceder a determinados beneficios vinculados al cuidado de los hijos cuando cumplen los requisitos establecidos, aunque existen condiciones específicas sobre quién puede beneficiarse cuando ambos progenitores podrían solicitarlo.

¿Cuántos días se pueden sumar?

Una de las referencias se encuentra en el artículo 235 de la Ley General de la Seguridad Social, que contempla el reconocimiento de 112 días de cotización por cada hijo en determinados supuestos relacionados con periodos posteriores al nacimiento en los que no existió cotización.

En los casos de parto múltiple, además, se contemplan 14 días adicionales por cada hijo a partir del segundo.

Por otro lado, el abogado hace referencia a supuestos en los que el reconocimiento de periodos de cotización por cuidado de hijos puede alcanzar varios años, de ahí que hable de hasta 1.825 días, equivalentes a cinco años, aunque no se trata de una cantidad que pueda reclamar automáticamente cualquier padre o madre por el simple hecho de haber cuidado de sus hijos.

Andres Millan, abogado laboralista. / Sport.es

Puede ser importante para la jubilación

Estas cotizaciones pueden tener especial relevancia cuando una persona se encuentra cerca de cumplir los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva o necesita mejorar el periodo acreditado para su jubilación.

El Tribunal Supremo también ha respaldado la finalidad de estas medidas, destinadas a compensar las interrupciones de las carreras profesionales derivadas de responsabilidades familiares.

Por eso, si la vida laboral quedó interrumpida o reducida después de tener hijos, conviene comprobar si existe algún periodo susceptible de reconocimiento antes de solicitar la jubilación. Esos días pueden acabar siendo determinantes para la pensión futura.