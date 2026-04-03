Andrés Iniesta amasa una fortuna de 120 millones de euros tras su exitosa carrera: negocios y propiedades lejos del fútbol

Se cumplen dos años desde que Andrés Iniesta tomó la decisión de retirarse de forma definitiva del fútbol profesional. Tras su último año en los Emirates, la leyenda del FC Barcelona cumplió dos décadas sobre el césped, siendo el autor de uno de los goles más importantes del fútbol español: el gol que dio la victoria a España en el mundial de 2010.

Su trayectoria deportiva, sumada a las colaboraciones publicitarias y sus inversiones, le han dado una base financiera, que la ha ido diversificando en distintos sectores. Según la revista Semana, su patrimonio ronda los 120 millones de euros.

Su base principal está en el sector inmobiliario a través de su empresa Maresyterey S.L., con la que gestiona propiedades y activos financieros. Este tipo de inversión es clave porque le proporciona ingresos estables y menos riesgosos en comparación con otros negocios más variables.

La bodega de vino, su inversión favorita

Otro de sus proyectos más personales es la bodega 'Iniesta', ubicada en su pueblo natal, Fuentealbilla. La creó en 2010 y refleja su vínculo con la tierra y el vino, aunque no siempre ha sido rentable. A pesar de ello, sigue siendo una apuesta a largo plazo más emocional que puramente financiera, con presencia internacional en mercados como Europa y Asia.

En el ámbito empresarial actual, una de las inversiones más potentes de Andrés es la de su agencia Never Say Never (NSN), fundada en 2018. Esta compañía abarca marketing deportivo, representación de jugadores, organización de eventos e incluso inversión en startups.

Andrés Iniesta, da nombre a la Bodega de La Manchuela albaceteña, en la que se encuentra Fuentealbilla, tierra natal del futbolista Andrés Iniesta / Sport.es

Es uno de sus negocios más dinámicos y con mayor crecimiento, posicionándolo como un actor relevante dentro de la industria del deporte y el entretenimiento.

Su pasión por el ciclismo

Además, ha invertido en el mundo del deporte más allá del fútbol, como en el ciclismo profesional con el equipo NSN Cycling Team. También participa en proyectos relacionados con academias, desarrollo de talento e incluso clubes internacionales. Estas iniciativas muestran su intención de mantenerse ligado al deporte desde una perspectiva empresarial.

“El ciclismo me ha acompañado siempre, más allá del fútbol. Recuerdo muchas tardes viendo el Tour, el Giro y la Vuelta con mi abuelo. Él me inculcó esta pasión que me sigue acompañando”, dijo en una entrevista.

Andrés Iniesta, con los ciclistas del NSN antes del inicio de la etapa 7 de la Volta a Catalunya / NSN

Por último, Iniesta ha explorado otros sectores como la moda, con la marca de zapatillas Mikakus, y áreas emergentes como los eSports y startups tecnológicas.

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Esta diversificación le permite reducir riesgos y adaptarse a nuevas oportunidades de mercado, consolidando su perfil como un empresario global más allá de su exitosa carrera futbolística.