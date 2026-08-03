Andrés Garza, experto en finanzas: "Si no vas a usar un producto sin el logo, no lo compres solo por el logo"

Invertir y ahorrar son dos de las decisiones más importantes que podemos tomar con nuestro dinero. Sin embargo, Andrés Garza, experto en finanzas, recuerda que no todo consiste en acumular patrimonio: también es posible gastar en aquello que realmente nos hace felices, siempre que se haga con criterio.

Cómo gastar el dinero para cumplir tus deseos más personales

Para comenzar, Andrés explica que si no comprarías un producto sin el logotipo de la marca, quizá no te interesa realmente el producto, sino lo que representa ante los demás. "Gasta de forma inteligente", dice el experto.

Aquí es cuando Andrés realiza un comentario muy llamativo: muchos de nuestros gastos no son tanto preferencias personales sino expectativas para con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, un coche que pueda lanzar un mensaje sobre quiénes somos.

Para Andrés es importante encontrar esas cosas en las que gastar el dinero es algo que 'da vida' a la persona; es decir, que realmente supone un gasto que alimenta a la persona. Pero siempre con cautela.

El experto comparte así la que se trata de su regla de oro a día de hoy: a pesar de que Andrés tiene un listado con una serie de cosas que realmente quiere comprar, y que podría comprarlas todas mañana mismo, simplemente se compra una al mes.

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La razón de que se organice de esta forma es que es consciente de que vivimos en un sistema consumista en el que siempre aparecen nuevos productos que te incitan a gastar más. Por lo tanto, en el momento en el que la lista se vaciara, simplemente se rellenaría con otros intereses.

Comprar a este ritmo tan pausado tiene otro propósito según Andrés: asegurarse de que la persona está realmente interesada en el producto. Si lo medita con tiempo, deja de ser una compra impulsiva y se transforma en una compra que exprese una necesidad e interés real.

Cropped photo of a woman with a remote control in one hand standing before the flat screen television / FREEPIK.

En definitiva, es un modelo que pretende 'recompensar' a la persona al ir desbloqueando pequeños logros, y que al mismo tiempo evita que se produzca un 'ahogo' económico que ponga las cuentas entre la espada y la pared.

Andrés también coincide en la idea de que determinados objetivos materiales pueden convertirse en una motivación para trabajar y ahorrar. Es decir, sabiendo que se necesita 'X' dinero para conseguir un coche deseado o cualquier bien material similar, ese deseo crea una necesidad que da pie a la inclinación laboral.

Así pues, la propuesta de Garza no consiste en renunciar a los caprichos, sino en elegirlos con más cuidado. Comprar solo un producto de la lista cada mes permite disfrutar de pequeños objetivos sin comprometer las cuentas y, sobre todo, distinguir entre aquello que realmente deseamos y aquello que queremos únicamente para impresionar a los demás.