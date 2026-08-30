Ana, limpiadora en Suiza: "Cobro más dinero que un ingeniero en España. Gano 120 euros por una jornada de trabajo de cuatro horas"

Una de las principales razones por las que las personas a lo largo de todo el mundo emigran de sus países es encontrar mejores oportunidades laborales, un fenómeno que también sucede con regularidad en España.

Las alternativas dentro del continente son limitadas, aunque Suiza siempre se ha presentado como una opción deseable considerando que ofrece algunos de los salarios más elevados de Europa, mas también algunos de los niveles de vida más costosos.

En este sentido, la experiencia de Ana Marina Lasso, emprendedora española que actualmente vive en Suiza, ayuda a tener una impresión sobre cómo es la vida laboral dentro del país, asegurando que cobra más limpiando casas que lo que un ingeniero puede hacer en España.

"La limpieza, junto con la hostelería y la construcción, es uno de esos trabajos no cualificados que desempeñamos en algún momento las personas que venimos a Suiza sin saber alemán", afirma Lasso.

"Me gustaría aclarar que existen varios tipos de trabajo de limpieza, desde limpieza de fábrica, limpieza de tiendas y limpieza en casas de particulares, que es la que personalmente he probado y más me gusta", detalla.

Esta modalidad de trabajo es la que le resulta más agradable ya que, de acuerdo con lo que describe, puede poner un podcast o música mientras limpia "una casa preciosa, como son todas las casas en Suiza".

Supermercado en Suiza / Youtube

"Por cada hora que trabajo cobro 28 francos (30 euros). En este caso, por ejemplo, he limpiado esta casa durante cuatro horas y me han pagado 112 francos", añade, resumiendo que dicha cantidad se convierte aproximadamente en 120 euros por una jornada de trabajo de cuatro horas.

Claro está, la cifra resulta elevada e impresiona en primer lugar, pero también es cierto que Suiza es uno de los países en los que más dinero se gasta mes a mes para poder satisfacer las necesidades básicas de una persona o familia.

De acuerdo con datos de 2025 provistos por la consultora internacional Willis Towers Watson, la remuneración anual ronda los 80.000 francos suizos, unos 82.000 euros, lo que se traduce en un saldo neto mensual aproximado de 5.500 euros, muy por encima de países como España, Francia o Reino Unido.

Persona sacando dinero del cajero / Archivo

Ahora bien, a partir de lo que menciona la emprendedora, al contar alquiler, seguro médico, transporte y diversos expendios básicos más, el gasto mensual en Suiza puede oscilar entre 3.800 y 4.800 euros al mes, lo cual también es considerablemente superior a otros países del continente.

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"A mí genuinamente me gusta limpiar, entonces pues no me parece un trabajo difícil de desempeñar", sentencia Ana, quien está conforme tanto con las condiciones de su labor como con la remuneración, siendo un ejemplo más de las miles de experiencias que los españoles han tenido fuera del territorio nacional.