ECONOMÍA
Ana, jubilada: "Trabajé durante 50 años para mi marido y no cobro pensión"
Su historia refleja la situación de muchas mujeres que se encuentran en edad de jubilación
Hay muchas ocasiones en las que se produce una irregularidad en relación a la jubilación de una persona al no haber procedido con los trámites necesarios para gestionarla de manera correcta.
Algo así ocurre con Ana, una persona en edad de jubilación que no cobra pensión alguna a pesar de haber estado trabajando durante 50 años para su marido en un despacho de abogados.
Siendo este un caso para llevarse las manos a la cabeza, su situación posee una explicación concreta: Ana nunca estuvo dada de alta como trabajadora, por lo que aquella etapa de su vida no contabilizó como cotización para su futura jubilación. Así describía Ana su propio caso:
"Yo soy jubilada, pero por la edad que tengo, porque de pensión no cobro nada de nada. Mi marido es el que lleva todas estas cosas, y él si cobra, pero yo no", comentaba Ana para describir su propio caso.
Por insólito que parezca, son muchas las mujeres que se ven en las mismas circunstancias que Ana al haber apoyado la carrera profesional de sus respectivos maridos ejerciendo un rol laboral no reconocido oficialmente. Algo que genera una total dependencia de la pensión de su cónyuge en edad de jubilación.
Tanto es así que la suficiencia de muchas mujeres mayores de 65 años está ligado de forma exclusiva a la pensión que reciben sus maridos, quienes sí han cotizado para la Seguridad Social y cuentan con una ayuda mensual reconocida por la entidad.
No obstante, Ana asegura que se encuentra viviendo esta situación sin ningún tipo de problema, dado que posee un acuerdo implícito con su marido en el que el dinero que reciben pasa a formar parte de la pareja en compensación a sus más de 50 años de apoyo.
"Si quiero, voy al banco y saco dinero con mi tarjeta, porque somos matrimonio y es de los dos", comentaba Ana para reflejar su peculiar situación frente a una laguna laboral que ha durado más de medio siglo y ha influido de forma directa en sus derechos para la jubilación.
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