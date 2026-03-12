Si eres ama de casa, ya puedes pedir esta pensión de casi 9.000 euros

La situación económica de una ama de casa puede ser genuinamente complicada al no contar con un salario o ingresos propios. Es por ello que a nivel estatal se ha lanzado una pensión no contributiva que ya puede ser reclamada bajo una serie de condicionantes.

Qué debes saber sobre la pensión no contributiva para amas de casa

Para comenzar, es importante tener en cuenta que la pensión está pensada para personas que no han cotizado lo suficiente a lo largo de su trayectoria profesional o que directamente tienen 0 años cotizados. El objetivo es que incluso en estas condiciones haya unos ingresos mínimos si hay una clara falta de recursos.

De este modo, en términos cuantitativos hablamos de que la pensión en cuestión puede ser de hasta 8.803 euros al año. Esto se traduce en que pueden gestionarse pagos de unos 628,80 euros mensuales, distribuidos estos en 14 pagas diferentes.

Los requisitos principales pasan porque, para comenzar, la persona que reclama la pensión debe tener 65 años o más. Similarmente, es necesario haber residido en España un mínimo de 10 años, de los cuales dos deben haber sido consecutivos previo a pedir la pensión no contributiva.

En última instancia, y desde luego uno de los factores clave: no superar ciertos ingresos mínimos. De nuevo, la pensión solamente se concederá a aquellas personas que puedan demostrar una falta de recursos y para las que, por lo tanto, la pensión sea considerada una ayuda necesaria.

Cualquier ama de casa que esté interesada en la pensión y que reúna todas las cualificaciones necesarias, puede hacer la solicitud de la misma de dos formas distintas: o bien a través de los sistemas de las comunidades autónomas o mediante el IMSERSO.

En el momento de pedir la pensión se hará necesario compartir la siguiente información personal: edad, residencia y situación económica. Después de que los pertinentes responsables comprueben todos los datos se tomará la decisión de conceder (o no) la pensión.

En definitiva, esta pensión no contributiva pretende recompensar a las amas de casa que por su labor social y familiar han tenido una vida profesional muy limitada. El objetivo es garantizar unos ingresos mínimos para quienes dedicaron gran parte de su vida al cuidado del hogar y no pudieron cotizar lo suficiente.