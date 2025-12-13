Alquileres sin ley: cuánto suben en enero y cómo calcular cuánto vas a pagar en Argentina

La derogación de la Ley de Alquileres empieza a sentirse en el bolsillo de decenas de miles de inquilinos en Argentina. ¿Cómo? Desde enero de 2026, quienes tengan contratos firmados bajo el nuevo esquema de libertad contractual se verán obligados a afrontar una cantidad adicional en el pago producto de las actualizaciones pactadas entre las partes, principalmente atadas a la inflación.

De esta forma, el INDEC dio a concoer el dato de inflación correspondiente a noviembre, que fue del 2,5%, lo que llevó la variación acumulada del año al 31,4%. Un indicador clave para calcular los aumentos de los contratos que se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En estos momentos, muchos acuerdos establecen ajustes trimestrales o cuatrimestrales, por lo que los inquilinos deben sumar la inflación acumulada del periodo estipulado. Así, el porcentaje final surge de la suma de los IPC mensuales desde la última actualización.

Por ejemplo, un contrato iniciado en julio de 2025 con un valor mensual de $300.000 y actualización trimestral por IPC, pasará a pagar $317.905 tras aplicar el acumulado inflacionario del período correspondiente.

Por otro lado, algunos contratos continúan ajustándose por el Índice de Contratos de Locación (ICL), aunque ya no existe la obligación de una actualización anual, como imponía la normativa anterior. Este índice mostró una tendencia más moderada desde septiembre de 2024.

Para quienes deban actualizar su alquiler en diciembre bajo el esquema trimestral por ICL, el incremento será del 6,01%, un aumento menor en comparación con los contratos atados exclusivamente a la inflación.

Con reglas mucho más flexibles, pero mucha menos previsión, los inquilinos argentinos deben revisar con atención las cláusulas de sus contratos para comprobar cómo van a afectar en los precios el IPC.