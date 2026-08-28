Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan"

En los últimos años, la Seguridad Social ha modificado la normativa de acceso a la jubilación para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, mejorando también algunas prestaciones económicas. No obstante, es frecuente que los cambios generen dudas entre las personas que están cerca de la edad ordinaria para solicitar la pensión.

En este contexto, las cotizaciones son un concepto clave para cobrar una pensión de jubilación. Los solicitantes deben cumplir con un mínimo de 15 años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, alcanzar este límite no garantiza percibir el 100% de la base reguladora.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

A este respecto, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ha explicado esta situación en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. Según el experto en pensiones, uno de los fallos más habituales es que "por el hecho de haber tenido 15 años cotizados [el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva], ya tienen derecho a toda su pensión, y no es así".

El empleado público destaca que el cálculo de la pensión de jubilación depende de dos factores. En primer lugar, la base reguladora, es importante para determinar la cuantía de la prestación económica. Seguidamente, los años cotizados en la vida laboral que se aplicarán sobre la base reguladora.

De esta forma, la base reguladora será más alta cuanto mayor sea la cotización en este periodo de tiempo. Ahora bien, el periodo mínimo de 15 años de cotización es uno de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación contributiva a la Seguridad Social.

A continuación, dos de los quince años deben ubicarse en los 15 años posteriores a la solicitud. Muñoz detalla que "con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora". Por lo tanto, si la base reguladora de un pensionista es de 1.800 euros mensuales, su prestación económica sería de 900 euros al mes.

Dos jubilados contentos / I

En este punto, es importante tener en cuenta los coeficientes reductores. La base máxima de cotización en 2026 es de 5.101,20 euros al mes, pero la pensión máxima es de 3.359,60 euros mensuales. Por lo tanto, se podría producir un desequilibrio entre las cotizaciones más elevadas y la prestación recibida.

Según Muñoz, el Gobierno tendría que fortalecer la contribuividad sin prescindir a la solidaridad del sistema de pensiones. Por este motivo, el funcionario de la Seguridad Social apoya el 'objetivo 40': "No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan". Esta propuesta permite solicitar la jubilación anticipada sin percibir ninguna penalización a los trabajadores que alcancen 40 años de cotizaciones.