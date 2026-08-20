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Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "¿Es justo que a una persona que ha cotizado 40 años y viene a solicitar su pensión se la despache en 15 minutos?"

El funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, explica a cuántas personas atienden al día y durante cuanto tiempo, reflexionando sobre ello.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / Youtube

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Álex Pareja

Álex Pareja

La atención presencial en la Seguridad Social se encuentra condicionada por una organización basada en citas muy breves. Alfonso Muñoz, funcionario del organismo, ha explicado en un nuevo vídeo en su canal de YouTube que los trabajadores deben atender diariamente a numerosos ciudadanos y resolver en pocos minutos trámites que, en muchos casos, requieren revisar documentación, estudiar circunstancias personales y ofrecer una explicación detallada.

La situación afecta especialmente a quienes acuden a solicitar una pensión, una prestación por viudedad o el Ingreso Mínimo Vital. Son procedimientos que no siempre pueden resolverse con una respuesta rápida, pero que deben encajar en una agenda con tiempos muy limitados.

Una agenda completa

Muñoz explica que los informadores de la Seguridad Social trabajan con una parrilla de citas que se extiende desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, con un descanso de media hora para desayunar. Dentro de ese horario, cada trabajador dispone de entre cinco y 15 minutos por ciudadano.

La organización supone una media diaria de 21 personas atendidas por cada informador. El sistema de cita previa permite, en teoría, que el ciudadano tenga reservado un momento concreto y pueda organizarse mejor. También ayuda a la Administración a distribuir la demanda y a prestar servicio con los medios humanos y materiales disponibles.

El problema aparece cuando la duración asignada no se corresponde con la complejidad del trámite. Una consulta sencilla puede resolverse rápidamente, pero otras requieren mucho más tiempo y atención. Esto provoca una pregunta que el propio Muñoz se plantea en el vídeo.

¿Un tiempo razonable?

El funcionario plantea si es razonable que una persona que ha cotizado durante 40 años y acude a solicitar su jubilación sea atendida en apenas 15 minutos. La duda no se refiere únicamente al tiempo material, sino al valor y la importancia del trámite que está realizando el ciudadano.

Una solicitud de pensión puede exigir comprobar periodos cotizados, fechas, documentación laboral y diferentes circunstancias personales. Además, muchas personas llegan a la oficina con dudas sobre los requisitos, la cuantía que podrían recibir o el momento más conveniente para jubilarse.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado mes de julio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado mes de julio. / Marta Fernández / Europa Press

Reducir todo ese proceso a una cita breve puede dejar al solicitante con preguntas sin resolver o con la sensación de no haber recibido una atención suficiente. Lo mismo ocurre con otros trámites complejos como la solicitud de viudedad, por ejemplo.

Las consecuencias

El funcionario advierte de que este modelo puede tener dos consecuencias. La primera es que la atención no alcance la calidad que debería ofrecer un servicio público. La segunda es que los ciudadanos terminen recurriendo a asesorías privadas para entender o presentar sus solicitudes.

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Esto puede perjudicar especialmente a las personas con menos recursos, a quienes tienen dificultades para utilizar internet o a quienes no pueden permitirse pagar ayuda externa. La falta de tiempo en la atención pública puede provocar que un trámite aparentemente gratuito genere un coste adicional.

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