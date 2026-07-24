Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Muchos dejan de hacer este trámite al acabar el paro y luego tienen problemas para acceder a prestaciones"

La mayoría de personas que agotan la prestación por desempleo dejan de acudir al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) porque creen que ya no hay ninguna gestión pendiente. El problema es que esa decisión puede tener consecuencias muy importantes.

Mantener la inscripción como demandante de empleo no solo sirve para optar a ofertas de trabajo o cursos de formación, también puede ser determinante para conservar determinados derechos dentro del sistema de la Seguridad Social.

Recientemente lo ha explicado el mismísimo Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social muy activo en redes sociales, quien recuerda que para acceder a algunas prestaciones no siempre es suficiente con haber cotizado el tiempo mínimo exigido por la normativa. En algunos casos, además, es necesario estar en situación de alta o en una de las llamadas situaciones asimiladas al alta, una figura que mantiene protegidos a quienes no trabajan ni cotizan, pero cumplen determinados requisitos.

Uno de esos supuestos es el desempleo involuntario siempre que la persona siga inscrita como demandante de empleo y renueve la demanda de forma ininterrumpida. Un detalle, que muchos pasan por alto cuando terminan las ayudas del SEPE, que puede marcar la diferencia cuando años más tarde se solicita una prestación.

El conocido funcionario explica que esta situación es relevante sobre todo en prestaciones como la pensión de viudedad. Si una persona muere por enfermedad común sin estar trabajando ni en una situación protegida por la Seguridad Social, el acceso a esta prestación exige acreditar una carrera de cotización mcuho más amplia.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social / YOUTUBE

En cambio, cuando el fallecido estaba en situación asimilada al alta, los requisitos pueden ser menos exigentes, facilitando el reconocimiento del derecho a sus familiares.

Algo similar ocurre con la jubilación. Además del periodo mínimo de cotización, la legislación establece requisitos relacionados con los años inmediatamente anteriores al retiro. Permanecer inscrito como demandante de empleo puede ayudar a conservar esa protección y evitar problemas cuando llegue el momento de solicitar la pensión.

No obstante, esta cobertura no trabaja de la misma forma forma para todos los trabajadores. En el caso de los autónomos que cesan en su actividad, la situación asimilada al alta solo se mantiene durante un periodo limitado tras causar baja en el régimen correspondiente, por lo que las condiciones son diferentes a las de los trabajadores por cuenta ajena.

Por todo esto, expertos como Alfonso recomiendan no dejar de renovar la demanda aunque ya no estemos recibiendo ayuda económica. Es un trámite muy sencillo que te puede proteger en el futuro.