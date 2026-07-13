PENSIONES
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, advierte: "Si solo cotizas quince años, no tendrás derecho a cobrar toda la pensión"
El especialista trata de desmentir uno de los mitos más extendidos sobre cómo funciona la Seguridad Social
Existen muchos mitos relacionados con las cantidades que ofrece la Seguridad Social en cuanto a la pensión en función del tiempo trabajado. Y, precisamente, uno de los más extendidos tiene que ver con lo que ocurre al cotizar 15 años.
Una cifra que consiste en el mínimo establecido por la Seguridad Social de cara a que la persona pueda cobrar una pensión, pero esta no garantiza que vaya a hacerlo sobre el 100% de la base reguladora; al contrario de lo que muchos piensan.
Según Alfonso Muñoz, experto en pensiones y jubilación, si una persona cotiza 15 años, solo cobrará el 50% de la base reguladora, lo que reduce la cantidad de la misma a la mitad. Además, hay que tener en cuenta otra letra pequeña que la Seguridad Social establece al respecto.
El quid de la cuestión es que la entidad solo garantizará dicha pensión en caso de que la persona haya trabajado esos 15 años en el momento previo a acceder a la jubilación. Pero, ¿qué pasa si supero dicha cantidad pero no llego al mínimo exigido en los requisitos de la Seguridad Social?
Según el experto, la entidad irá sumando un pequeño porcentaje extra con respecto a la base reguladora por cada mes que la persona haya cotizado a partir de los 15 años previamente mencionados (siendo de un 0,18% por cada mes extra que se haya trabajado).
Si la persona quiere obtener una pensión que funcione sobre el 100% de la base reguladora, deberá alcanzar el requisito mínimo de la Seguridad Social, el cual ha ido aumentando con los años. En este 2026, se sitúa en 36 años y medio cotizados, pero a partir de 2027 serán 37 años cotizados.
Las polémicas penalizaciones de la Seguridad Social
Hay que tener en cuenta, además, que estas últimas cifras han generado mucha polémica desde hace algunos años, dado que existen muchos casos de jubilados cuya pensión se ha visto penalizada a pesar de cumplir de sobra con la cantidad de años cotizados a lo largo de su vida laboral.
El motivo detrás de esto es simple: en dichos casos, la persona no cumple con el segundo requisito exigido, el cual tiene que ver con contar con una edad mínima a la hora de solicitar la jubilación; en cuyo caso la petición será considerada como jubilación anticipada.
Estas medidas hacen que muchas personas lo tengan verdaderamente complicado para acceder a una pensión digna. Sobre todo, en aquellos casos en los que la persona pierde el empleo unos años antes de acceder a la edad de jubilación. Por tanto, actualmente existen muchos pensionistas esperando a que la Seguridad Social integre una reforma que permita contemplar estos casos de forma diferente, pero parece que la entidad no llegaría a una conclusión al respecto a corto plazo.
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