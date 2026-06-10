Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "El esfuerzo de la crianza de nuestros hijos se reconocerá en nuestra futura pensión"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con más de 25 años de experiencia, ha explicado en un nuevo vídeo de su canal de YouTube que el esfuerzo de la crianza de los hijos se reconoce en la jubilación. En su opinión, el sistema de pensiones actual ya reconoce ese trabajo doméstico y parental a través de distintos complementos y bonificaciones que pueden aumentar significativamente la cuantía final de la pensión.

Complemento por reducción de brecha de género

Uno de los mecanismos más importantes es el complemento por reducción de la brecha de género, vigente desde 2021. Este complemento sustituye al antiguo complemento de maternidad y tiene como objetivo corregir las diferencias en las pensiones que sufren quienes se vieron penalizados en sus carreras profesionales por haber tenido hijos.

La cuantía es de 35,90 euros por hijo al mes, con un máximo de cuatro hijos. Esto significa que podrías conseguir hasta 143,60 euros al mes aparte de tu jubilación, lo que suma casi 1.700 euros al año en la pensión.

Aportación demográfica

También está el complemento que reconoce que hubo un impacto en las cotizaciones debido a la crianza de los hijos. Según Muñoz, los 35,90 euros por hijo en realidad derivan de la aportación demográfica, beneficiando tanto a madres como a padres.

La cuantía es de un 5% más si tienes dos hijos, un 10% si tienes tres hijos y un 15% si tienes cuatro o más. Para ello, tienes que acreditar el nacimiento o adopción de hijos entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021.

Cotización ficticia por cuidado de hijos

Si una persona dejó de trabajar para cuidar a sus hijos, puede computar 270 días por hijo como cotizados, siempre que ese periodo se sitúe entre los 9 meses anteriores al parto y los 6 años posteriores. También existe una cotización ficticia de 112 días por parto (o aborto a partir de la semana 26), más 14 días adicionales por cada bebé extra en partos múltiples.

Aunque habría que ver cada caso por separado, en general, se establece que las pensiones pueden aumentar en más de 200 euros al mes, lo que oscila entre unos 2.400 euros al año, una cifra nada desdeñable que puede marcar la diferencia en una pensión.