Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Estos jubilados pueden seguir cobrando la pensión aunque continúen trabajando"

Cada vez es más habitual que jubilados de toda España se pregunten si es posible seguir trabajando al mismo tiempo que cobran la pensión. La mayoría no quiere trabajar por amor al arte: sus pensiones no alcanzan el nivel de vida y necesitan más ingresos.

Aunque la norma general establece que cobrar una pensión y trabajar al mismo tiempo no es compatible, hay excepciones que permiten mantener ambos ingresos de forma legal.

¿Cómo puedes compatibilizar la pensión con el trabajo?

Lo han explicado durante mucho tiempo expertos en prestaciones y Seguridad Social, pero el último en hacerlo ha sido Alfonso Muñoz, quien recuerda que todo depende del tipo de actividad que realice el jubilado y de si esta obliga o no a darse de alta laboralmente.

"Si un jubilado realiza una actividad que no conlleva un alta laboral, puede seguir cobrando su pensión", señala este funcionario. El problema aparece cuando al Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) considera que sí existe actividad laboral formal. Entonces, la pensión puede quedar suspendida mientras dure el empleo.

Alfonso Muñoz Cuenca, experto en pensiones / Sport

La Ley General de Seguridad Social establece como regla básica que la pensión de jubilación es incompatible con actividades por cuenta propia o ajena que impliquen cotización. Sin embargo, existen fórmulas legales que permiten seguir trabajando tras jubilarse.

Una de ellas es la jubilación flexible. Esta modalidad permite compatibilizar la pensión con un contrato a tiempo parcial. La jornada laboral debe situarse entre el 25% y el 75% de una jornada completa, aunque la cuantía de la pensión se reduce proporcionalmente en ese periodo.

Otra opción es la llamada jubilación activa, una fórmula cada vez más empleada en España que permite trabajar tanto por cuenta ajena como por propia mientras se cobra parte de la pensión. Para acceder a ella hay que alcanzar la edad ordinaria de jubilación y esperar al menos un año adicional.