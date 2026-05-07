Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "No solicites la jubilación anticipada dos años antes"

Seguramente muchos conozcáis a Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social muy popular por sus consejos y recomendaciones. Y precisamente eso es lo que ha dado en las últimas horas: una recomendación dirigida a quienes estén pensando en retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación.

Según explica el experto, esperar solo unos meses antes de solicitar la jubilación anticipada puede marcar una gran diferencia en la cuantía final de la pensión durante toda la vida.

Muñoz suele estar muy presente en redes sociales por divulgar información relacionada con pensiones y prestaciones, y ahora advierte que solicitar la jubilación exactamente dos años antes de la edad ordinaria implica una penalización mucho mayor: "no solicites la jubilación anticipada justo dos años antes", señala en uno de sus vídeos más comentados.

Desde el pasado 1 de enero de 2026, los requisitos para acceder a la jubilación anticipada se han ajustado. Quienes no cumplan los años mínimos cotizados para retirarse a lso 63 años tendrán que esperar hasta los 64 años y 10 meses.

Jubilación anticipada / Sport.es

Además, los coeficientes reductores seguirán siendo fundamentales para calcular cuánto dinero pierde cada trabajador al adelantar su retiro.

El experto añade que, con menos de 38 años y 6 meses cotizados, adelantar la jubilación 24 meses supone una reducción del 21% sobre la pensión. Sin embargo, si la solicitud se realiza solo 20 meses antes de la edad ordinaria, el coeficiente baja hasta el 11%.

Para entender mejor el impacto, Muñoz pone el ejemplo de un trabajador con una base reguladora de 2.000 euros mensuales y 38 años cotizados. Si se jubila dos años antes, perdería 420 euros al mes y cobraría 1.580 euros. En cambio, esperando únicamente cuatro meses más, la reducción sería de 220 euros y la pensión alcanzaría los 1.780 euros mensuales.

"Con solo cuatro meses de diferencia podemos ganar 200 más al mes para toda la vida", destaca el funcionario, que insiste en la importancia de calcular bien el momento exacto para solicitar la jubilación anticipada y evitar penalizaciones innecesarias.