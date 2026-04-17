Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, da la clave para poder recibir una pensión más alta

Trabajar toda la vida para que al final la pensión no llegue es el miedo de muchos. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con varios años viendo casos reales, lo tiene clarísimo: la fórmula mágica es cotizar más años y con la base más alta posible.

No hay atajos ni milagros fiscales; el sistema premia la constancia y la aportación más generosa. Aunque una vida laboral estable y bien pagada no es lo más sencillo para todos, evidentemente. Por eso ha querido desgranarlo a través de sus redes sociales en un nuevo vídeo.

Cotiza más tiempo

Muñoz explica que el principio contributivo es la base de todo. Cuanto más años figuran en tu vida laboral y más elevada es la base de cotización media, mayor es la base reguladora que determina el monto que percibirá durante su pensión por jubilación.

Por ejemplo: alguien con 40 años cotizados con base máxima (5.101 euros en 2026) calcula una pensión teórica de 5.000 euros, pero se topa con el límite máximo de 3.359 euros, establecido en la actualidad. Aun así, supera a quien cotizó menos o que cuenta con bases más bajas, evidentemente.

Cotizar alto ayuda, pero si la carrera es corta, no compensa. Muñoz pone expone otros casos: un empleado que trabaja durante 15 años con la base más baja, igualmente, queda con la mínima pensión posible. Por tanto, es recomendable combinar años largos con cotizaciones elevadas.

La pensión puede romper la base máxima establecida en varios casos. Por ejemplo, si se tienen hijos, desde 2016 queda establecido un aumento de 36,90 euros por hijo, eso permite que aunque se haya superado el límite de la cotización de 3.359 euros, se amplíe.

Por tanto, Alfonso Muñoz explica cómo funciona el sistema de pensiones de forma muy sencilla, pero exponiendo algo realmente complejo en los años de precariedad actual: si quieres una buena pensión de jubilación, lo mejor es trabajar muchos años con la cotización más alta posible.