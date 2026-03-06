Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay fallos en el simulador de jubilación”

Muchos españoles esperan el momento de jubilarse. El último día del trabajo, es un momento soñado para muchos, en el que dejas de tener obligaciones cuando llegas a una cierta edad. En la Seguridad Social, existe una herramienta muy utilizada. Se trata del 'Simulador de pensiones', que nos permite conocer de forma aproximada el importe de la prestación una vez se realice la jubilación y dicho trabajador se convierta en pensionista.

Por eso, y debido también a que la pensión pasa a ser la fuente principal de ingresos, cualquier incidencia alerta a los ciudadanos que lo usan. La propia Seguridad Social lanzó un aviso interno que hizo saltar todas las alarmas. Su herramienta estrella estaba calculando mal las cuantías en ciertos casos de jubilación anticipada.

El simulador presentaba pequeños errores

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explicó en un vídeo publicado en TikTok algunas anomalías detectadas en el simulador de la pensión de jubilación, mencionando tres problemas principales relacionados con la información mostrada a los usuarios. “Como habréis notado, el simulador de pensiones de la Seguridad Social en los últimos meses ha mostrado advertencias que dificultaban conocer con exactitud el monto estimado de la futura jubilación o, en algunos casos, ofrecía cifras que no eran del todo correctas”, avisaba Alfonso.

Esto estaba relacionado con la supresión de la aplicación de lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34, que afectaba a las jubilaciones anticipadas voluntarias cuando, tras aplicar los coeficientes de reducción, la pensión resultaba superior a la pensión máxima permitida.

Anteriormente, dicha norma contemplaba coeficientes más favorables que se incrementaban de forma progresiva durante un periodo de diez años y se aplicaban sobre el límite máximo de la pensión y no sobre la base de cálculo. Al eliminarse ese apartado, ahora se utilizan los coeficientes reductores generales establecidos en el artículo 208, lo que podría implicar disminuciones de hasta unos 400 euros en algunos casos.

Fallos en los índices

El segundo aspecto se refiere a los índices de actualización, que funcionan como factores de corrección aplicados a las cotizaciones de los meses previos al retiro laboral para ajustarlas según la evolución del índice de precios y calcular la base reguladora de la prestación.

“Cuando se reformó el sistema de jubilación para modificar los coeficientes de la Disposición Transitoria 34, también se ajustaron estos índices, por lo que el resultado final de la pensión podía variar respecto a las estimaciones obtenidas meses antes”, señala Alfonso.

El tercer problema se detectó recientemente, cuando se advirtió que los cálculos efectuados por el simulador entre el 20 y el 24 de febrero presentaban errores técnicos. Esto implica que los informes generados durante ese periodo no deben tomarse como referencia fiable. No obstante, esta falla ya fue solucionada y los índices de actualización actuales son correctos.