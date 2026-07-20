Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora"

Es habitual que muchas personas tengan dudas sobre la pensión de jubilación al alcanzar la edad ordinaria. Durante los últimos años, la Seguridad Social ha realizado nuevos cambios en la normativa para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejorar las prestaciones de los jubilados.

No obstante, todavía existen muchos mitos alrededor de las cotizaciones. Para cobrar una pensión de jubilación, los solicitantes deben cumplir con un mínimo de 15 años cotizados en la Seguridad Social. Ahora bien, superar este requisito no garantiza percibir el 100% de la base reguladora.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

En este sentido, el experto en pensiones Alfonso Muñoz ha explicado esta situación en uno de sus últimos vídeos publicados en su canal de YouTube. Según el funcionario de la Seguridad Social, uno de los errores más frecuentes es que "por el hecho de haber tenido 15 años cotizados [el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva], ya tienen derecho a toda su pensión, y no es así".

El divulgador sobre las pensiones detalla que el cálculo de la pensión de jubilación depende de dos elementos. Primeramente, la base reguladora, fundamental para determinar la cantidad de la prestación económica. A continuación, los años cotizados en la vida laboral que se aplicarán sobre la mencionada base reguladora.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Por lo tanto, cuanto mayor sea la cotización en este periodo de tiempo más alta será la base reguladora. En resumen, los 15 años de cotización son uno de los requisitos mínimos para poder solicitar la pensión de jubilación contributiva a la Seguridad Social. Seguidamente, dos de esos quince años deben situarse en los 15 años posteriores a la solicitud.

Al respecto, Muñoz recuerda que "con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora". Es decir, si la base reguladora de un pensionista es de 1.800 euros al mes, recibiría una prestación económica de 900 euros mensuales.

Durante el vídeo, el funcionario de la Seguridad Social señala que se irá aumentando un porcentaje adicional respecto a la base reguladora por cada mensualidad que el trabajador haya cotizado a partir de los 15 años requeridos. De esta forma, se añadirá un 0,18% por cada mes extra que se haya trabajado.

Finalmente, cabe recordar el mínimo de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora se ha incrementando con el paso del tiempo. En 2026, este umbral está situado en 36 años y 6 meses cotizados. Sin embargo, la cotización tendrá un incremento hasta los 37 años a partir de 2027.