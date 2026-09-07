SEGURIDAD SOCIAL
Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social: "En 2027, la edad de jubilación será de 65 o 67 años según los años cotizados"
El fin del periodo transitorio iniciado en 2013 dejará fijadas las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria
El sistema de jubilación en España afrontará en 2027 un cambio importante con la finalización del periodo transitorio que comenzó en 2013 para elevar progresivamente la edad ordinaria de retiro.
A partir de ese año, la edad de jubilación dependerá de los años cotizados durante la vida laboral.
65 años con 38 años y seis meses cotizados
Los trabajadores que hayan acumulado al menos 38 años y seis meses de cotización podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años.
Esta condición permitirá mantener los 65 años como edad ordinaria de retiro para quienes hayan alcanzado el periodo de cotización establecido. La carrera laboral acumulada será, por tanto, determinante para poder abandonar el mercado laboral a esa edad.
Los 67 años para quienes no alcancen la cotización exigida
La segunda situación afectará a quienes no hayan reunido 38 años y seis meses de cotización. En estos casos, la edad ordinaria de jubilación quedará fijada en los 67 años.
Esto significa que los trabajadores que no alcancen el periodo de cotización requerido deberán esperar hasta esa edad para acceder a la jubilación ordinaria.
El final de una transición iniciada en 2013
El cambio de 2027 pondrá fin al calendario de incremento progresivo de la edad ordinaria de jubilación que comenzó en 2013. Desde entonces, tanto la edad exigida para retirarse como el periodo de cotización necesario para hacerlo a los 65 años han aumentado gradualmente.
Con la llegada de 2027 terminará este proceso y quedarán establecidas las dos reglas que marcarán la edad ordinaria de jubilación en función de la carrera de cotización de cada trabajador.
La cifra clave: 38 años y seis meses
La diferencia entre jubilarse ordinariamente a los 65 años o tener que esperar hasta los 67 años estará marcada fundamentalmente por una cifra: 38 años y seis meses cotizados.
Quienes alcancen ese periodo podrán mantener los 65 años como edad ordinaria de jubilación. Quienes no lleguen a esa cifra tendrán los 67 años como referencia para su retiro ordinario.
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