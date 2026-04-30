Alfonso Muñoz (57 años), funcionario de la Seguridad Social, alerta de cambios en la pensión en 2026: esto es lo que debes saber

Si estás pensando en solicitar tu pensión de jubilación a partir de este año, ten en cuenta que se van a incorporar cambios muy importantes en el procedimiento. Así lo ha adelantado Alfonso Muñoz, un funcionario de la Seguridad Social.

Así cambia el cálculo de tu pensión desde 2026

El funcionario indica que con efecto desde este mismo año, se aplicará un doble método: se podrá o bien calcular como hasta ahora con la cotización de los últimos 25 años, o considerando las mejores bases de cotización en un período más amplio.

Dicho esto, no serás tú quien deba seleccionar qué método prefieres para el cálculo de tu pensión. En base a tu cotización, será la propia Seguridad Social la que determine el sistema que más te favorecerá de cara al cálculo final.

Asimismo, la Seguridad Social también ha incorporado una serie de mejoras en las 'lagunas de cotización'. Es decir, períodos en los que no se ha cotizado, algo que puede beneficiar enormemente a personas con una trayectoria laboral irregular.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

En estos casos, la Seguridad Social cubrirá los primeros meses al 100%, luego el porcentaje desciende hasta un 80% y finalmente el resto cae hasta el 50%. En definitiva, se quiere abarcar la mayor cantidad de modelos posibles para mejorar el impacto en trayectorias laborales irregulares.

Por otro lado, a raíz de los cambios habrá ciertos pensionistas, como los que se jubilan antes de tiempo o los que tienen bases de cotización altas, que sufrirán recortes dependiendo de las situaciones que estime la Seguridad Social.

En definitiva, la idea es que este 2026 el cálculo de las pensiones será más flexible y beneficioso para carreras irregulares. Sin embargo, las jubilaciones anticipadas pueden acabar sufriendo unas penalizaciones más elevadas de lo habitual.

¿Qué te parecen los cambios que ha instaurado la Seguridad Social para el cálculo de las pensiones este año? ¿Cambiarías algo? Ten en cuenta que, posiblemente, en 2027 también haya modificaciones. Si estás pensando en la pensión, cada día cuenta.