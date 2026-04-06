Alfonso Muñoz (57 años), funcionario de la Seguridad Social, lanza una advertencia: "Jubilarse a partir de 2026 no será igual"

Desde 2026, jubilarse en España ya no será igual. La última reforma de las pensiones introduce cambios muy importantes que afectarán directamente al cálculo de la prestación que reciben millones de jubilados en nuestro país.

Alfonso Muñoz Cuenca, un conocido funcionario de la Seguridad Social, lo ha explicado recientemente de forma muy clara y didáctica, advirtiendo que el nuevo sistema modificará la cuantía final de muchas de estas pensiones. Un cambio que la mayoría no había esperado.

Cómo es el cambio en el cálculo de las pensiones

El principal cambio es la introducción de un sistema dual para calcular la base reguladora. Hasta la fecha, se tenían en cuenta los últimos 25 años cotizados.

Con la reforma de la que hablamos, se añade una segunda opción: se calculará la media de los últimos 29 años, excluyendo los dos peores años de cotización.

Esto permitirá elegir los 27 mejores años dentro de ese periodo. Una medida que beneficiará sobre todo a quienes hayan tenido carreras profesionales irregulares a lo largo de su vida en activo.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

La Seguridad Social aplicará automáticamente la opción más favorable, calculando ambas fórmulas y concediendo la pensión más alta. Esto quiere decir que el interesado no va a tener que hacer nada: esperar a que se haga el cambio.

Además, esta modificación no será inmediata. Se aplicará de forma progresiva desde 2026 hasta 2037, adaptando gradualmente los cambios de cálculo. Serás informado cuando el cambio se haya materializado.

Otra novedad afecta a las lagunas de cotización. Se mejoran las condiciones para mujares y padres que hayan tenido interrupciones laborales por el nacimiento y cuidado de sus hijos.

En estos casos, se ampliarán los periodos cubiertos al 100% de la base mínima con el objetivo de reducir la brecha de género, y al mismo tiempo, proteger carreras profesionales más vulnerables.