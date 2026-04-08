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SOCIEDAD

Alex Trias, jubilado a los 41 años: "Ahorro 4.300 euros al mes. La estrategia es vivir por debajo de las posibilidades y reinvertir la diferencia"

Este abogado estadounidense ha dado con la clave para disfrutar de la vida desde bien temprano

Alex Trias, jubilado

Alex Trias, jubilado / SPORT.es / Redes sociales de Alex Trias

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Jubilarse a los 41 años y seguir ahorrando miles de euros al mes parece algo imposible… pero ya hay quien lo ha logrado. Este es el caso de Alex Trias, un abogado que ha compartido las claves de su nuevo estilo de vida.

Cómo logró jubilarse a los 41 años y seguir ahorrando miles de euros al mes

Alex es un abogado estadounidense que en cierto punto de su vida tomó una decisión de la que no había marcha atrás: retirarse de su trabajo, en el que cobraba un muy elevado sueldo, y abrazar la jubilación. Lógicamente, hubo mucha incertidumbre inicial, pero con el tiempo Alex vio que su plan funcionó a las mil maravillas.

Lo más sorprendente de la jubilación de Alex es que vive ahorrando una media mensual de 4.300 euros. El dato es muy sorprendente, sobre todo considerando la temprana edad de su jubilación. Pero todo tiene una explicación, y en gran medida pasa por su renovado estilo de vida.

Al jubilarse, Alex decidió mudarse con su mujer a Portugal en busca de dos cosas: una vida más tranquila y también afrontar menos gastos. Pero no es algo fácil de lograr, y hay dos pilares que han acompañado al abogado durante todo este tiempo.

Ahorrar

Ahorrar / Freepik.

En primer lugar, Alex intenta regularmente vivir por debajo de sus posibilidades. De esta forma, se asegura de que siempre cuenta con un colchón económico incluso a sabiendas de que podría gastar más si lo deseara. Pero ese no es el plan.

En segundo lugar, Alex también reinvierte constantemente el dinero que 'sobra'. Con esto, simplemente se espera a que los intereses vayan sumando favorablemente a su nombre, lo que genera un contexto de economía pasiva que ayuda habitualmente a su balance.

Una vez que el abogado realizó el 'cambio de chip' definitivo, se dio cuenta de que estar jubilado no implicaba dejar de hacer cosas, sino cambiar su estilo de vida. Actualmente prioriza actividades como la escritura, hacer consultoría o viajar para ver mundo.

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No es una fórmula mágica ni accesible para todos, pero el particular caso de este abogado deja una idea clara: la jubilación anticipada depende tanto de cuántos ganas de como de cuánto gastas.

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