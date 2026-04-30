SOCIEDAD
Alex Trias (41 años), jubilado: "Ahorro 4.300 euros al mes. La estrategia es vivir por debajo de las posibilidades y reinvertir la diferencia"
El abogado estadounidense detalla las claves de su estilo de vida para ahorrar una gran cantidad de dinero y vivir de ingresos pasivos
En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, pero si has cotizado menos de 38 años y 3 meses, o a los 65 años si has cotizado 38 años y 3 meses o más. Aunque no es el caso del abogado Alex Trias, quien está jubilado a los 41 años. Algo que se ve como improbable. Por ello, el experto en Derecho ha desvelado cuáles son las claves de su nuevo estilo de vida.
Él es un abogado estadounidense que después de varios años trabajando a un alto ritmo, tomó una decisión drástica: retirarse de su trabajo, en el que recibía un salario bastante elevado.
Cuando le comunicó su situación a su entorno, se quedaron alucinando, pero con el tiempo Trias se da cuenta de que acertó, debido a que vive ahorrando una media mensual de 4.300 euros. Eso se debe por su renovado estilo de vida.
Después de decidir que se iba a jubilar, la primera decisión que llevó a cabo fue mudarse con su mujer a Portugal, con el objetivo de tener una vida más tranquila, pero también afrontar menos gastos.
Para ahorrar mensualmente dicha cantidad de dinero, Alex intenta vivir por debajo de sus posibilidades. De esta manera, se asegura de que siempre cuenta con un colchón económico.
Por otro lado, el abogado reinvierte de forma continua el dinero que le queda disponible. De este modo, solo se espera a que los intereses se acumulen a su favor, lo que crea un entorno de ingresos pasivos que suele mejorar su balance económico.
Alex se dio cuenta de que estar jubilado no es estar encerrado en casa sin hacer nada, sino que ha tenido tiempo para realizar actividades como la escritura, hacer consultoría o viajar para ver el mundo.
Es una obviedad que el caso de Alex no lo puede llevar a cabo todo el mundo, pero el abogado deja claro que la jubilación anticipada depende tanto de cuánto ganas como de cuánto gastas.
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