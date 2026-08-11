Álex Gallego, español viviendo en Australia: "He cobrado 7.000 euros por 22 días seguidos trabajados en las minas de Australia"

Álex Gallego, un español instalado en Australia, ha explicado en su canal de TikTok cuánto dinero ha cobrado después de trabajar durante 22 días consecutivos en una mina del país. En ese periodo realizó jornadas de 12 horas y media, acumuló 275 horas de trabajo y recibió 11.465 dólares australianos, que equivalen aproximadamente a 7.165 euros, según lo que comenta él mismo en su vídeo.

El joven insiste en que esa cantidad es neta, es decir, el dinero que recibió después de descontar los impuestos y las tasas correspondientes. Sin embargo, su testimonio también deja claro el precio personal de ese sueldo: durante más de tres semanas su rutina se redujo prácticamente a trabajar, comer y dormir, sin tiempo libre.

275 horas, 22 días, más de 7.000 euros

Una de las cifras más llamativa de su experiencia no es únicamente la del dinero (que también), sino el volumen de horas realizadas. Álex trabajó 12 horas y media al día durante 22 jornadas seguidas, lo que da un total de 275 horas. Si se divide el importe cobrado entre esas horas, el resultado es de unos 41,69 dólares australianos netos por hora, aproximadamente 26 euros netos.

El cálculo ayuda a poner en contexto a esos 7.000 euros. No se trata de un salario mensual obtenido con una jornada convencional, sino de una cantidad acumulada gracias a un periodo de trabajo excepcionalmente intenso. En la minería australiana son habituales los turnos prolongados, de unas 11 o 12 horas, y los sistemas de rotación que concentran muchos días de trabajo para después ofrecer periodos de descanso.

La cantidad final depende del puesto, la empresa, la experiencia, los turnos nocturnos, los fines de semana, las horas extra y el tipo de contrato. Por eso no todos los trabajadores de una mina reciben lo mismo ni se puede considerar que los 11.465 dólares sean una cifra garantizada para cualquier persona que llegue a Australia con ganas de meterse en una mina a trabajar.

Trabajar, comer, dormir y repetir

Álex explica que durante esos 22 días no tuvo una vida especialmente variada. Su día a día consistía en ir a trabajar, comer y dormir para volver a empezar la jornada siguiente. Esa descripción resume bien el funcionamiento de muchos empleos de tipo FIFO, siglas de Fly In Fly Out, un modelo en el que la empresa traslada a los trabajadores hasta instalaciones situadas en zonas remotas y los aloja allí durante el periodo de actividad.

Mina en Australia / Libre

En esos campamentos, la empresa suele facilitar alojamiento, comidas y, en algunos casos, transporte hasta el lugar de trabajo. Al no tener que pagar un alquiler convencional ni desplazarse cada día desde una ciudad, el trabajador puede ahorrar una parte importante de lo que gana durante la rotación.

Pero esa ventaja tiene una contrapartida evidente: durante los días de trabajo el empleado permanece alejado de su entorno habitual, con jornadas largas y una rutina muy marcada. El dinero se gana rápido, pero el tiempo también pasa casi por completo dentro del campamento y del puesto de trabajo.