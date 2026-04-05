Alerta autónomos: Hacienda pone el foco en cerca de 900.000 solicitudes de devolución de la Renta

La Agencia Tributaria asegura que ya ha dado luz verde a más de 15 millones de devoluciones de la Renta correspondientes a autónomos y otros contribuyentes. Sin embargo, cerca de un millón de personas siguen pendientes de recibir el ingreso del IRPF que solicitaron meses atrás.

Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que, según los últimos datos del área de gestión, ya se han pagado —o están a punto de hacerlo— más de 15 millones de devoluciones del IRPF, con un desembolso que supera los 12.200 millones de euros.

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En la práctica, esto deja una devolución media cercana a los 812 euros por contribuyente en esta campaña. Sin embargo, como cada año, no todas las devoluciones solicitadas en la declaración del IRPF terminan llegando al contribuyente.

Según confirmaron fuentes de la Agencia Tributaria, cerca de un millón de estas declaraciones aún no se han abonado y, muy probablemente, estén bajo una “comprobación en profundidad”. Esto significa que el organismo ha detectado algún error o descuadre que será investigado en los próximos días.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda / Ramón Gutiérrez

Aún hay más de un millón de personas pendientes de recibir su devolución, y desde la Agencia Tributaria explicaron a este diario que los autónomos que todavía no han cobrado lo solicitado en su RENTA “muy probablemente” estén ya bajo algún tipo de comprobación.

En los próximos días, Hacienda podría revisar con detalle los ingresos y gastos declarados para asegurarse de que coinciden con la realidad, así que debes de estar muy atento a esto último mencionado.

Según los últimos datos actualizados por la Agencia Tributaria, a mediados del pasado año se presentaron 15.990.000 declaraciones de IRPF con solicitud de devolución, de las cuales se ha acordado ya el pago de 15.016.000 por importe de más de 12.200 millones.