Alberto Sánchez, experto en herencias: "Conviene hacer testamento cuando tengamos algo de patrimonio"

Alberto Sánchez, abogado especializado en herencias, recomienda no esperar demasiado para hacer testamento. Su consejo es claro: en cuanto una persona empieza a acumular algún bien o patrimonio, ya merece la pena dejar por escrito cómo quiere que se reparta para evitar problemas futuros y facilitar el proceso a la familia.

Cuándo conviene hacerlo

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Sánchez insiste en que no hay que vincular el testamento a la vejez ni a tener una gran cantidad de bienes. Basta con contar con algo de patrimonio para que el documento empiece a tener sentido. Según explica, es precisamente en ese momento cuando conviene organizar la herencia y dejar claras las voluntades personales.

El abogado recuerda que, en derecho común, la herencia se divide en tres tercios cuando existe testamento. El primero es la legítima, que debe repartirse obligatoriamente entre hijos y descendientes por partes iguales. El segundo es el tercio de mejora, que también va para hijos y descendientes, pero sin necesidad de repartirlo a partes iguales.

El tercer tercio del testamento es el de libre disposición, que puede dejarse a quien se quiera, desde hijos hasta hermanos o una organización. Hacerlo a tiempo evita conflictos familiares y da margen para decidir con calma el destino de los bienes.

Además, permite adaptar el reparto a situaciones concretas, como favorecer a un hijo en el tercio de mejora o asignar una parte libre a otra persona o entidad. La idea de Sánchez es que el testamento no se vea como algo lejano, sino como una herramienta práctica de planificación.

Una aclaración importante

El propio abogado recuerda que esta explicación se refiere al derecho común, porque las leyes forales funcionan de otra manera. Por eso, antes de tomar decisiones sobre una herencia, conviene comprobar qué normativa se aplica en cada caso.

La vecindad civil, por ejemplo, puede cambiar mucho el reparto final y no basta con fijarse solo en el lugar de residencia. Por tanto, según sus recomendaciones, lo mejor es preparar el testamento lo antes posible, cuando comience a tener sentido.