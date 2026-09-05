Alberto Sánchez, abogado experto en herencias: "Siempre conviene hacer testamento en el momento en el que tengamos algo de patrimonio”

Hacer el testamento no es algo que debería estar reservado de forma única a las personas mayores. Esa es la opinión del abogado Alberto Sánchez, experto en herencias, quien ha explicado por qué hacer testamento puede ser recomendable para muchas más personas de las que pensamos.

La tesis que plantea el abogado es bien clara: desde el momento en el que una persona empieza a tener algo de patrimonio, debería plantearse dejar escrito qué quiere que ocurra con sus bienes para evitar problemas familiares.

Dicho esto, Sánchez también recuerda que un testamento no permite decidir libremente sobre todo el patrimonio. En el derecho común existen herederos forzosos y, cuando hay hijos o descendientes, la herencia queda condicionada por el conocido reparto en tres tercios.

El reparto de herencias sin testamentos suele generar disputas. / IMAGEN GENERADA POR IA

Los tres tercios se dividen de la siguiente manera:

El primer tercio corresponde a la herencia legítima , que llega directamente para hijos y descendientes a partes iguales.

, que llega directamente para hijos y descendientes a partes iguales. El segundo tercio corresponde al 'tercio de mejora ', que remite también a hijos y descendientes pero con la libertad de decidir quién recibe más.

', que remite también a hijos y descendientes pero con la libertad de decidir quién recibe más. El tercer y último tercio corresponde al de libre disposición, y en este caso sí que se puede destinar a quien se desee, ya sea amigos, familiares o incluso organizaciones.

La idea es que el testamento tiene utilidad en cuanto a que otorga cierto margen para decidir sobre el patrimonio de uno mismo. Sin embargo, existen límites legales irrevocables que predeterminan una buena parte del destino de la herencia.

Firma de un testamento / archivo

Dicho esto, el abogado habla en estos casos de lo que define como 'derecho común'. Esto quiere decir que algunos casos específicos de España pueden contar con normas sucesorias distintas que funcionen de manera ligeramente diferente.

Un ejemplo es Catalunya, donde la legítima tiene una configuración diferente a la del derecho común: equivale, con carácter general, a una cuarta parte de la base utilizada para calcular la herencia, lo que deja al testador un margen de disposición distinto.

Otro caso especialmente llamativo es Navarra, donde la legítima tiene un carácter esencialmente formal y no atribuye a los legitimarios una porción patrimonial exigible como ocurre en el derecho común. Esto proporciona una libertad de testar mucho mayor.

A pesar de estas diferencias territoriales, la idea principal de Alberto Sánchez no cambia: hacer testamento es algo que conviene plantearse desde el momento en que empezamos a acumular patrimonio. Aunque la ley pueda limitar nuestra capacidad de decidir sobre una parte de la herencia, dejar nuestra voluntad por escrito puede simplificar considerablemente el proceso sucesorio y evitar problemas futuros.