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JUBILACIÓN

Alba, propietaria de un piso con 25 años: "Evito alquilar a jubilados porque buscas gente más o menos con el mismo rol"

La crisis de la vivienda complica también el acceso al alquiler para las personas mayores

Propietaria de 25 años

Propietaria de 25 años / Y ahora Sonsoles

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Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

La dificultad para encontrar una vivienda asequible se ha convertido en un problema transversal en España, con consecuencias que ya no afectan únicamente a las generaciones más jóvenes. Si para muchos jóvenes emanciparse resulta cada vez más complicado por el encarecimiento del alquiler y la inestabilidad laboral, también crecen los casos de jubilados que encuentran serias barreras para acceder a un alojamiento.

Pese a que buena parte del debate sobre la vivienda se centra en los jóvenes, las personas mayores también denuncian problemas para encontrar pisos o habitaciones en alquiler. En algunos casos, aseguran que su edad o su situación económica provocan el rechazo de determinados propietarios, que prefieren optar por otros perfiles de inquilinos ante el temor de posibles dificultades futuras.

Mujer en edad de jubilación

Mujer en edad de jubilación / Archivo

El motivo por el que evita alquilar a jubilados

Sobre esta situación ha hablado Alba Aldehuela en el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó por qué algunos propietarios prefieren no alquilar sus viviendas a personas jubiladas y los motivos que, según ella, hay detrás de esta decisión.

La propietaria, que alquila un piso por habitaciones, explica que prefiere no aceptar a jubilados como inquilinos porque busca un perfil que, a su juicio, encaje mejor con la convivencia que quiere fomentar dentro de la vivienda. "No me gusta porque quiero que sea un buen entorno", asegura para justificar su decisión.

La propietaria explicó que el piso lo compró su padre y que, debido a su situación personal, ella misma vive en la vivienda. Por ello, tiene claro que busca a una persona con la que pueda convivir cómodamente y mantener un buen ambiente en casa.

Una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados / SPORT

Además, reconoció que la crisis de la vivienda se está haciendo notar cada vez más. De hecho, aseguró que ha recibido solicitudes de perfiles muy diversos, incluyendo madres con bebés que buscaban una habitación.

Aunque reconoce que muchas personas mayores necesitan este tipo de opciones para encontrar una vivienda, Alba tiene claro que busca un perfil de inquilino con el que encaje en su día a día. "Yo vivo ahí y es mi casa", explicó, dejando claro que la convivencia es un aspecto clave para ella.

En ese sentido, la joven de 25 años aseguró que prefiere compartir piso con personas de una edad similar, ya que considera que es más fácil coincidir en hábitos, rutinas y estilo de vida.

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"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", comentó. Ahora que trabaja, asegura que sigue buscando un perfil parecido, pero adaptado a su situación actual.

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