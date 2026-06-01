ECONOMÍA
Alba Aldehuela (25 años) tiene un piso y no se lo alquila a jubilados: "Quiero alguien con quien pueda convivir bien"
La propietaria asegura que prioriza otros perfiles antes que el de pensionista por una razón concreta
En los últimos meses, muchos expertos han asegurado que el problema actual de la vivienda se extiende hacia otros terrenos que son menos evidentes como, por ejemplo, el de la jubilación.
La subida de precio de los alquileres está haciendo que muchos pensionistas no puedan permitirse arrendar un piso completo, por lo que se ve obligados a optar por alquilar habitaciones individuales.
No obstante, de ahí se deriva otro problema relacionado con la famosa brecha generacional que quedaba perfectamente ejemplificada por Alba Aldehuela, una propietaria de 25 años que prefiere no alquilar habitaciones a jubilados.
La razón, según comentaba en el último programa de 'Y ahora Sonsoles', sería muy concreta: "Quiero alguien con quien pueda convivir bien y que sea un buen entorno", aclaraba la propietaria.
No sin aportar un matiz esencial a la hora de comprender su situación, el cual consiste en que busca compañeros de piso que se encuentren en una etapa vital similar a la suya y, por tanto, el perfil de jubilado no encaja con sus preferencias.
Al final todo tendría que ver con la convivencia. Alba añadía como ejemplo que, si saliera de fiesta y volveria a las cinco de la mañana, probablemente molestara a la persona jubilada que ya estaría durmiendo desde hace rato.
En este sentido, la propietaria de 25 años afirma que para ella es esencial escoger un perfil que se amolde a una convivencia compartida por aquello de que, al fin y al cabo, la vivienda es suya.
De esta manera, Alba Aldehuela rebatía otras acusaciones recibidas en el programa en las que se asegura que muchos propietarios no alquilan habitaciones a sus jubilados a causa de su vulnerabilidad legal.
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