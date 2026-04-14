Aitor Fernández, experto fiscal, da varios trucos para ahorrar miles de euros en la declaración de la Renta

Llega el momento de presentar la declaración de la Renta 2025, y con ella llega la incertidumbre. Aitor Fernández, experto en economía, ha explicado en 'La Linterna' de la Cadena Cope que puedes ahorrarte entre mil y tres mil euros si actúas en estas semanas.

No se trata de magia, simplemente de algo de sentido común (y conocer algunos trucos importantes), que pueden ser vitales para todas las personas que cobran nómina o que facturan como autónomo para que la declaración de la Renta no sea tan dolorosa.

Los trucos de los expertos en la Declaración de la Renta

El primero tiene que ver con los planes de pensiones, en caso de que dispongas de uno. Si ya metes cien euros al mes en tu plan, por ejemplo, espera a diciembre y añade trescientos euros más para tocar el techo de mil quinientos. ¿Por qué?

Hacienda te devuelve entre trescientos y setecientos euros según tu tramo. El límite individual es de mil quinientos euros, pero con una empresa sube hasta los diez mil. Es dinero que tributarás al jubilarte, pero ahora reduces lo que pagas ya.

Otro truco tiene que ver con la nómina, en caso de que seas asalariado. Habla con recursos humanos y convierte parte del sueldo en tickets comida (hasta once euros diarios sin IRPF), bus o seguro médico. Ahorras de cien a cuatrocientos euros al año sin tocar el neto. Tan fácil como pedirlo.

Imagen de la Declaración de la Renta / libre

Comprar un coche eléctrico antes de nochevieja también te ayuda en la declaración de la Renta: un 15% hasta cuatro mil euros en IRPF. Algo parecido ocurre con los jóvenes menores de treinta y cinco años con la hipoteca de su primera vivienda, que también es importante.

En caso de que seas autónomo, también existen algunos consejos que pueden venirte muy bien en tu declaración de la Renta. El más importante es que simplifiques la contabilidad y que deduzcas gastos reales como la gasolina o la luz. Es importante hacer los cambios antes del 31 de diciembre para que todo cuadre bien.

Otros trucos que aconseja el experto Aitor Fernández implican la venta de acciones en pérdidas para compensar las ganancias. También recomienda alquilar una habitación en caso de que tengas un piso y necesites ingresos, ya que hasta 300 euros están exentos de impuestos.