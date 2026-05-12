Aitor Fernández, experto fiscal, explica un gran truco para optimizar tu declaración de la Renta

Cada año, miles de contribuyentes buscan formas inteligentes de reducir su factura fiscal en la declaración de la Renta, y un truco revelado por Aitor Fernández, experto de TaxDown, se ha viralizado por su efectividad y simplicidad. Es probable que tú también puedas aprovecharlo.

Este consejo aprovecha las aportaciones a planes de pensiones para maximizar deducciones, transformando el ahorro para la jubilación en una estrategia fiscal poderosa que cualquier persona con ingresos regulares puede aplicar. Atento, porque puede ser clave para tu próxima declaración.

El truco para ahorrar

El secreto radica en calcular tus aportaciones habituales a un plan de pensiones individual y completar el tope de deducción con una inyección final estratégica. Por ejemplo, si aportas 100 euros mensuales durante el año (unos 1.200 euros), basta con añadir 300 euros extra al final para llegar a los 1.500 euros anuales permitidos.

Esta cantidad reduce directamente tu base imponible en el IRPF, generando un reembolso inmediato según tu tramo de tributación. Imagina el impacto: en un tramo del 24%, esos 300 euros extra te devuelven 72 euros en impuestos; si estás en el 45%, hasta 135 euros.

Declaración Renta / Libre

No solo ahorras ahora, sino que ese dinero crece a largo plazo en un vehículo de inversión diversificado, con ventajas adicionales al rescatarlo en la jubilación bajo ciertas modalidades. Fernández destaca que este método es legal, sencillo y accesible para asalariados, autónomos o cualquier perfil con un plan activo.

Límites y claves

Los planes individuales permiten deducir hasta 1.500 euros al año, o el 30% de tus rendimientos netos del trabajo y actividades económicas (el menor de ambos). Si tu empresa contribuye a un plan colectivo, el límite conjunto sube a 10.000 euros, pero el truco es más efectivo en el ámbito personal.

Siempre verifica con el certificado anual de tu gestora, ya que las aportaciones deben justificarse en la Renta y no se aceptan a posteriori. Elige bien tu plan: opta por opciones con comisiones bajas (idealmente por debajo del 1% anual), buena diversificación en fondos indexados o mixtos, y trayectoria sólida.

Grandes bancos, gestoras independientes o plataformas digitales facilitan aportaciones instantáneas online, con confirmación inmediata. Este enfoque no compite con otros incentivos fiscales como donativos o vivienda, permitiendo combinarlos para un ahorro mayor.