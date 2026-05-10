Agustín Selfa, jubilado: "Serían 59 años cotizados... Y, actualmente, tengo una pensión de 810 euros"

Agustín Selfa, un trabajador con una trayectoria laboral de casi medio siglo, alzó su voz para denunciar las condiciones en las que se produjo su retiro a través de un testimonio compartido con la plataforma ASJUBI40.

Durante el video, Selfa cuestiona los criterios de la Seguridad Social que, a su juicio, han penalizado injustamente a quienes acumulan largas carreras de cotización tras ser "expulsados del mundo laboral", incluyendo casos como el suyo en donde el servicio militar obligatorio interrumpió su carrera.

En este sentido, el relato de Selfa es un recorrido por diversas etapas, desde sus inicios a los 15 años en 1965 hasta el cierre de su propia empresa, Cariso 21 SL, en 2012. Durante este tiempo, aseguró haber enfrentado barreras burocráticas para el reconocimiento de sus años de trabajo.

Posteriormente, Selfa señala con frustración ciertos periodos que el sistema no le computa, como cuando estuvo "2 años de concejal del Partido Socialista y estuve cotizando también como nómina y con IRPF en el ayuntamiento durante 2 años que tampoco se me han querido reconocer" y cuando trabajó simultáneamente el régimen general y como autónomo, sobre los que describe que "esos 10 años estuve cotizando dos veces... y que después la Seguridad Social no me quiso reconocer".

El punto más álgido de la declaración de Selfa llega al abordar su jubilación a los 63 años, cuando, según su testimonio, la Seguridad Social aplicó coeficientes reductores que impactaron gravemente en sus ingresos.

"Me hizo un autocálculo de la jubilación y me hizo una penalización por lo que pasé a cobrar un 24% menos", informó, sosteniendo que el sistema no refleja el volumen real de su esfuerzo a pesar de las recientes actualizaciones en las pensiones.

"Tengo cotizados 47 años a la seguridad social y 12 años más... que no se me han querido reconocer. En total sumando 47 y 12 serían 59 años cotizados... Y, actualmente, tengo una pensión de 810 euros", añadió.

Noticias relacionadas

El protagonista concluye su relato con un llamado a la acción dirigido a sus compañeros de lucha. "Gracias, compañeros, seguiré luchando porque se me reconozcan mis derechos", sentenció, reabriendo el debate sobre qué tan exigente es el sistema de jubilación.