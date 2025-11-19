Un agente financiero advierte a los que tengan una hipoteca variable para 2026: "No va a ver grandes alegrías"

Tras cierto tiempo de bonanza en materia de hipotecas para los pagadores, parece que la tendencia habría llegado a su fin. Al menos, así lo comentaba el experto Javier Niederleytner García‑Lliberós, que se sentaba con 'El Periódico' para hablar sobre la actualidad: "A los que se hipotecaron hace un año… verán una pequeña bajada, pero que ya no se esperen muchas más bajadas", apuntaba.

Así, en 2026 parece que el euríbor tenderá a estancarse, algo que puede comportar serios cambios en el pago de las hipotecas para los propietarios.

Este indicador es el que marca el tipo de interés que los bancos europeos pagan por cederse dinero entre unos y otros, además de ser el índice de referencia que se utiliza para calcular los intereses en las hipotecas de tipo variable, provocando fluctuaciones entre las cuotas.

Renegociar la cuota: La solución para quienes pagan más

Según el experto bancario, el BCE se encuentra "en un entorno relativamente alto de inflación" y mantiene el tipo de interés en cifras cercanas al 2%. Esta opinión coincide con las previsiones que indican que el euríbor se situará entre el 2,20% y el 2,25% en los próximos 12 meses, tras cerrar el 2025 entre el 2,15% y el 2,20%.

Esto implica que la cuota adicional de 2026 en las hipotecas de tipo variable bajará poco, como apunta Niederleytner: "Los que se hipotecaron hace un año verán una pequeña bajada, pero que no se esperen muchas más", comentaba. A la práctica, podría implicar la reducción de la cuota en unas pocas decenas de euros cada mes en los préstamos medios.

Billetes de 50 euros. / ·

Pero en el caso de aquellos propietarios que ya contrataron su hipoteca hace años, antes del repunte de 2022 y 2023 cuando el euríbor llegó hasta el 5%, como ya sufrieron el aumento de la cuota, podrían renegociar el contrato al tipo fijo, si se quedaron con unas tasas altas.

De hecho, esta es la principal recomendación del experto: "Los bancos están haciendo unas ofertas relativamente buenas… donde tú te puedes encontrar un tipo fijo en torno al 2%", por lo que pueden ir al banco a cambiar la cuota.

Así los propietarios hipotecados deben cumplir cuatro pasos para surfear este posible estancamiento: