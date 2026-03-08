Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RENTA

La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes

Hacienda permite desgravar hasta 1.356 euros a quienes cumplan con estos requisitos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero / FERNANDO VILLAR

Andrea Riera

Andrea Riera

Con la llegada de la campaña de la declaración de la Renta, millones de contribuyentes vuelven a tener una cita con Hacienda. El plazo para presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025/26 comenzará el próximo miércoles 8 de abril y se prolongará hasta el martes 30 de junio.

Estarán obligados a presentar la declaración quienes hayan percibido ingresos iguales o superiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador, o 15.876 euros si han tenido varios. El resultado final, ya sea a pagar o a devolver, dependerá en gran medida de las deducciones personales y familiares que cada contribuyente pueda aplicar según su situación.

Como es habitual, muchas personas buscan deducirse determinados gastos para beneficiarse de algún ahorro fiscal. En este caso, hablamos de una deducción impulsada por la Agencia Tributaria con la que es posible ahorrar hasta 1.356 euros.

Eso sí, para desgravarse hasta el 15% de la contribución, es necesario cumplir una serie de requisitos específicos. Además, los expertos recomiendan revisar con atención el borrador de la declaración, ya que este tipo de gastos no siempre aparece incorporado automáticamente y puede ser necesario añadirlo manualmente.

El nuevo regalo de Hacienda para las familias con hijos: te devuelve 1.000 euros en la declaración de la renta

El nuevo regalo de Hacienda para las familias con hijos: te devuelve 1.000 euros en la declaración de la renta / S

Esta ventaja fiscal está dirigida a quienes adquirieron su vivienda antes del 1 de enero de 2013 y mantienen activa la hipoteca con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo. Solo los seguros de hogar vinculados al crédito hipotecario pueden acogerse a esta deducción, ya que se consideran un gasto asociado a la financiación de la vivienda habitual y forman parte de la base de la deducción por inversión en vivienda.

La base máxima sobre la que se aplica la deducción es de 9.040 euros anuales, y aplicando el 15% se alcanza el máximo de 1.356 euros. Dentro de esta base pueden incluirse tanto las cuotas de la hipoteca como los intereses del préstamo y el importe del seguro de hogar vinculado a la hipoteca.

Solo es deducible la parte del seguro que protege la vivienda frente a siniestros graves; las coberturas adicionales, como asistencia, daños menores o servicios complementarios, quedan fuera de la deducción.

Otras deducciones para aplicar

Además del seguro de hogar, existen otras deducciones que los contribuyentes pueden aplicar en la declaración de la Renta. Entre las más relevantes se encuentran las vinculadas a la inversión en vivienda habitual en regímenes transitorios, las deducciones por obras de mejora para personas con discapacidad o las ayudas destinadas a familias que conviven con ascendientes mayores de 75 años.

