La Agencia Tributaria actualiza los tramos del IRPF 2026: así te queda la retención en la nómina

La Agencia Tributaria actualiza cada año el IRPF, el tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos residentes en España. Grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona.

El IRPF también tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente, siendo la totalidad de sus rendimientos de trabajo, capital inmobiliario, mobiliario, de actividades económicas y otros ámbitos como las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta establecidas por la normativa.

Miles de trabajadores con ingresos bajos notarán un alivio fiscal en la próxima campaña de la Renta. A partir de la declaración que la mayoría de nosotros presentaremos en la primavera de 2026, Hacienda aplicará una nueva deducción en el IRPF dirigida a quienes tengan salarios anuales iguales o inferiores a 18.276 euros, siempre que no cuenten con otras rentas significativas.

Las nuevas tablas

Este este 2026, la Agencia Tributaria ha actualizado las tablas con los tramos:

Desde 0 a 12.450 euros: 9,5% (Tipo estatal), 9,5% (Tipo autonómico), Total 19%.

(Tipo estatal), 9,5% (Tipo autonómico), Total 19%. Desde 12.450 a 20.200 euros: 12 % (Tipo estatal), 12% (Tipo autonómico), Total 24%.

% (Tipo estatal), 12% (Tipo autonómico), Total 24%. Desde 20.200 a 35.200 euros: 15 % (Tipo estatal), 15% (Tipo autonómico), Total 30%.

% (Tipo estatal), 15% (Tipo autonómico), Total 30%. Desde 35.200 a 60.000 euros: 18,5 % (Tipo estatal), 18,5% (Tipo autonómico), Total 37%.

% (Tipo estatal), 18,5% (Tipo autonómico), Total 37%. Más de 60.000 euros: 22,5% (Tipo estatal), 22,5% (Tipo autonómico), Total 45%.

Una de las principales medidas fiscales de este ejercicio es la actualización del 2% en las retenciones, pensada para que el efecto de la inflación no perjudique a los contribuyentes. Como consecuencia, los tipos que se aplican serán algo más bajos. El primer paso consiste en calcular la base imponible, que se obtiene al restar de los ingresos brutos las deducciones y reducciones permitidas, como las aportaciones a la Seguridad Social o a planes de pensiones.

Cuando ya se conoce la base liquidable, hay que comprobar en qué tramos encajan los ingresos y aplicar el tipo correspondiente a cada uno de ellos. Además, conviene revisar las retenciones practicadas el año anterior y comparar lo ya abonado con la cantidad que realmente corresponde pagar según la escala vigente, para obtener la diferencia final.