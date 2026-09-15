La advertencia de un exfuncionario de Hacienda: "Pueden pedir prácticamente todo, menos entrar a tu casa salvo que tengan una orden judicial"

¿Puede Hacienda saber cuánto dinero mueves, qué propiedades tienes o qué ocurre con tus cuentas en el extranjero? La Agencia Tributaria dispone de una cantidad de información mucho mayor de la que muchos contribuyentes imaginan y, cuando detecta algo que no encaja, puede pedir nuevos datos y documentación.

Emilio Baena conoce bien cómo funciona el organismo. Trabajó durante más de 10 años en la Agencia Tributaria y ahora ejerce como asesor fiscal, desde donde explica hasta dónde pueden llegar sus facultades. Su frase es contundente: “Pueden pedir prácticamente todo, menos entrar a tu casa salvo que tengan una orden judicial”.

La información que Hacienda puede cruzar

La Agencia Tributaria recibe datos de numerosas fuentes. Uno de los ejemplos es el Suministro Inmediato de Información (SII), mediante el que determinadas empresas tienen que enviar información sobre sus facturas emitidas y recibidas en un plazo muy reducido.

Pero el rastro económico de una persona no termina ahí. Hacienda también puede obtener información procedente de registros mercantiles, Registro de la Propiedad, notarías y entidades financieras.

¿Qué ocurre cuando varios de esos datos no cuadran? El organismo puede iniciar actuaciones para comprobar qué está pasando y pedir al contribuyente la documentación que considere necesaria.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Hacienda aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico sin consenso y solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Madrid no se ha presentado a la reunión y todas las comunidades del PP y las dos socialistas han rechazado la reforma de Arcadi España. 04 SEPTIEMBRE 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 04/09/2026. Arcadi España;Fernando Sánchez / Fernando Sánchez / Europa Press

Las cuentas bancarias también están bajo la lupa

Los bancos tienen obligaciones de información frente a Hacienda. En determinadas circunstancias, la Agencia Tributaria puede comprobar datos relacionados con transferencias, cheques, reintegros, ingresos y otros movimientos de dinero.

Esto no significa que cualquier movimiento bancario vaya a provocar automáticamente una inspección. El contexto importa y cada caso tiene sus particularidades. Cuando aparecen indicios que justifican nuevas comprobaciones, la Agencia puede pedir explicaciones o documentación.

¿Y qué ocurre con el dinero que está fuera de España? Tampoco queda necesariamente oculto. Los acuerdos internacionales de intercambio de información permiten que determinados datos financieros de residentes españoles lleguen a las autoridades tributarias españolas.

Ahora bien, existe una frontera que Hacienda no puede cruzar sin más: el domicilio. Para entrar en una vivienda protegida constitucionalmente necesita el consentimiento del titular o una autorización judicial.

Así que la frase de Baena tiene un matiz importante: Hacienda dispone de muchas herramientas para reconstruir la situación económica de un contribuyente, pero sus poderes también tienen límites y deben ejercerse dentro del marco legal.