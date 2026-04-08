Adiós a fumar en horario laboral: la empresa puede penalizar tu jornada con este movimiento

Hay muchas personas que hacen descansos dentro de su jornada laboral con el objetivo de tomar el café de la mañana o salir a fumar, lo cual se ha instaurado prácticamente como una tradición en el mundo de la empresa desde hace bastante tiempo.

No obstante, el experto abogado Jaime Lorente advierte a los trabajadores que recurren a la segunda práctica que no se encuentran protegidos frente a los posibles castigos de la empresa. Pero, ¿a qué se debe esto exactamente?

El quid de la cuestión es que, aquellos trabajadores que salgan a fumar durante su jornada laboral, pueden ser monitorizados por sus empresas y ser obligados a recuperar esos minutos al final del día.

En este mismo sentido, el abogado asegura que el empleador se puede acoger a un motivo muy concreto: fumar no supone una necesidad biológica esencial y, por tanto, el trabajador debería fichar la entrada y la salida al hacerlo.

Además, Lorente aprovechaba la ocasión para aclarar que todo esto tiene que ver con el acto de ausentarse del puesto de trabajo y no tanto con el producto en sí, dado que ocurriría lo mismo en caso de que la persona optase por vaper en vez de tabaco tradicional.

De esta manera y en caso de que la empresa siga un régimen estricto de fichaje dentro del entorno laboral, el abogado aconseja a los afectados por estas medidas a aprovecharlas como excusa para dejar de fumar.

De hecho y al ser catálogadas estas salidas como marchas del puesto de trabajo, la empresa en cuestión podría tomar otras medidas peores en caso de que la situación se convirtiera en algo recurrente por parte del trabajador.

Por tanto, muchos empleados están utilizando estas medidas como un ¨adiós¨ al acto de fumar en horario laboral. Sobre todo, con el objetivo de no caer en la necesidad de alargar sus jornadas y recuperar minutos perdidos al final de las mismas.