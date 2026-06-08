AHORRO
Adiós a las facturas disparadas: el truco que recomiendan los expertos para gastar menos con el aire acondicionado
Es un error que cometen miles de hogares con el aire acondicionado cada verano
Con la llegada del calor, millones de hogares vuelven a enfrentarse al mismo problema: mantener una temperatura agradable sin que la factura de la luz se termine disparando.
El aire acondicionado sigue siendo el sistema más eficaz para combatir las altas temperaturas, pero también es uno de los electrodomésticos que más energía consume durante el verano.
Ante esta situación, varios expertos en eficiencia energética recomiendan una estrategia sencilla que puede marcar una gran diferencia en el consumo eléctrico: combinar el uso del ventilador con el aire acondicionado.
Son varios los estudios que aseguran que esta práctica puede reducir el gasto energético entre un 17% y un 73%, dependiendo de las características de la vivienda y de las condiciones climáticas.
¿Cuál es la explicación a este fenómeno? No puede ser más simple: cada grado que se reduce en el termostato supone un mayor esfuerzo para el equipo de climatización. Si empleamos un ventilador como apoyo, el aire se distribuye mejor por toda la habitación y el compresor del aparato trabaja durante menos tiempo.
Además del ahorro económico, esta combinación también puede mejorar el confort. Muchas personas consideran que el movimiento constante del aire resulta más agradable y natural que permanecer durante horas en una habitación excesivamente refrigerada.
Expertos en eficiencia energética también recuerdan que hay otros factores que influyen en la temperatura interior de una vivienda: mantener las persianas bajadas durante las horas de más calor, instalar cortinas térmicas, mejorar el aislamiento y aprovechar la ventilación nocturna son trucos que reducen la necesidad de climatización.
De este modo, antes de aumentar la potencia de los equipos o incrementar las horas de funcionamiento, los ingenieros recomiendan optimizar el uso de los recursos disponibles para obtener una vivienda más fresca y eficiente durante todo el verano.
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