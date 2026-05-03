Adiós a la declaración de la renta de los pensionistas: Hacienda confirma los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin coeficientes reductores

La Campaña de la Renta de 2025 llega con una aclaración clave para miles de jubilados: no todos los pensionistas están obligados a presentar la declaración. Hacienda confirma que quienes perciban menos de 22.000 euros anuales procedentes de un único pagador quedan exentos de declarar por rendimientos del trabajo.

Cuando existen dos o más pagadores, el límite baja a 15.876 euros, siempre que alguno de ellos supere los 1.500 euros anuales. Esta situación es habitual en pensionistas que reciben pequeñas prestaciones complementarias o ingresos puntuales.

En el caso de las pensiones no contributivas, tampoco existe obligación de declarar, ya que sus cuantías no alcanzan los mínimos establecidos por la Agencia Tributaria. El mínimo del contribuyente se sitúa en 5.500 euros, ampliándose a 6.700 euros para mayores de 65 años y a 8.100 euros para mayores de 75.

Estas cifras son especialmente relevantes para los nuevos jubilados que afrontan su primera declaración y desconocen si deben o no presentarla.

Prejubilación sin coeficientes reductores: los casos que permiten cobrar el 100%

La otra gran novedad afecta a quienes desean retirarse antes de la edad legal. La jubilación anticipada suele implicar coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión, pero existen excepciones que permiten acceder al 100% de la prestación sin penalización.

El Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, regula el procedimiento para determinar en qué supuestos puede aplicarse la jubilación anticipada sin coeficientes reductores. La Seguridad Social recabará informes de distintos organismos y una comisión de evaluación valorará cada caso.

Entre los colectivos que pueden beneficiarse destacan:

Personas con discapacidad igual o superior al 65% : si cumplen los requisitos de cotización, pueden adelantar su jubilación sin sufrir recortes en la cuantía.

: si cumplen los requisitos de cotización, pueden adelantar su jubilación sin sufrir recortes en la cuantía. Bomberos con al menos 35 años de servicio efectivo: pueden jubilarse a los 59 años, un año antes de lo habitual, aplicando un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado, sin penalización en la pensión final.

La edad de jubilación en 2026

En 2026, la edad ordinaria de jubilación en España es de 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses, y de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen ese periodo.

La edad legal seguirá aumentando progresivamente hasta los 67 años en 2027.

Un grupo de jubilados jugando a cartas en un parque. / EP

Un escenario fiscal y laboral en transformación

Las novedades de la Renta de 2025 y los cambios en el acceso a la jubilación anticipada configuran un escenario en el que tanto pensionistas como futuros jubilados deben revisar con detalle su situación.

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Las exenciones, los límites de ingresos y los nuevos procedimientos para prejubilarse sin penalización marcan un punto de inflexión en la planificación económica de miles de contribuyentes.