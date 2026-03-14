El Govern cierra un acuerdo para mejorar las condiciones del profesorado catalán: serán los terceros mejor pagados de España

El Departament d’Educació ha alcanzado un acuerdo con Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) para impulsar una mejora global de las condiciones laborales del profesorado catalán.

El complemento específico autonómico no se había tocado desde el año 2001, y ahora aumentará un 30% de forma progresiva hasta 2029, lo que supondrá cerca de 3.000 euros anuales más para los docentes de primaria y secundaria.

El Govern destaca que este incremento permitirá que los docentes catalanes pasen de estar entre los peor pagados del Estado a situarse entre los terceros mejor remunerados, solo por debajo del País Vasco y Cantabria.

Incrementos salariales y compensaciones

Subida del 30% del complemento autonómico entre 2026 y 2029 .

del complemento autonómico . En 2029, un maestro de primaria pasará de 34.474 a 39.777 euros brutos anuales .

. En secundaria, el salario crecerá de 38.851 a 44.508 euros .

. Pago de 50 euros por noche en actividades con pernoctación .

. Mejora salarial para el Personal de Atención Educativa (PAE), con complementos de entre 290 y 473 euros mensuales.

El acuerdo beneficiará a 129.327 docentes de la pública y la concertada.

Aula de un colegio / Sport

Reducción de ratios y refuerzo de la escuela inclusiva

El pacto prevé una inversión de 2.000 millones en cuatro años.

Entre las medidas educativas destacan:

Ratios máximas de 20 alumnos en Infantil y Primaria en 2027-2028.

en 2027-2028. Reducción a 25 alumnos en ESO y a 30 en Bachillerato .

. 299 millones para reforzar la escuela inclusiva .

. Incorporación de 300 figuras socioeducativas y 85 maestros de Audición y Lenguaje .

. Creación de hasta 80 nuevos grupos en educación especial.

El pacto señala que “se revisarán los procedimientos administrativos para suprimir aquellos que no aportan valor pedagógico”, con el objetivo de reducir la carga burocrática del profesorado.

División sindical y huelgas en marcha

Pese al acuerdo, los sindicatos mayoritarios USTEC y ASPEPC-Professors de Secundària lo han rechazado por considerarlo insuficiente.

La portavoz de USTEC afirma que “es un acuerdo ideológico y político que no da respuesta a las demandas del colectivo” y mantiene la convocatoria de huelga para la próxima semana.

Confederación General del Trabajo (CGT) también se desmarca y califica la propuesta de irrisoria.

Un pacto que abre una nueva etapa, pero no cierra el conflicto

El Govern defiende que se trata del acuerdo educativo más ambicioso alcanzado en Cataluña, mientras que los sindicatos críticos sostienen que la mejora salarial debería ser mucho mayor y que los recursos para la escuela inclusiva siguen siendo insuficientes.

El conflicto continúa abierto, con movilizaciones previstas pese al avance negociador.